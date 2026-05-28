La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración del Paso Superior Ferroviario Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro”, una obra clave para mejorar la movilidad entre Colima y Villa de Álvarez, donde diariamente miles de automovilistas padecían congestionamientos y retrasos provocados por el paso del tren.

La infraestructura requirió una inversión de 630 millones de pesos y, según autoridades federales, beneficiará de forma directa a más de 157,000 personas, al disminuir considerablemente los tiempos de traslado y eliminar uno de los principales puntos de conflicto vial en la entidad.

La apertura se realizó mediante un enlace desde Palacio Nacional hacia Colima, donde funcionarios federales y estatales participaron en el acto protocolario.

Beneficios del puente en Colima

Durante el anuncio, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que el nuevo paso elevado permitirá agilizar la circulación vehicular y evitar las constantes interrupciones generadas por el tránsito ferroviario en la zona sur de la capital colimense.

Precisó que la estructura tiene una longitud de 862 metros y fue diseñada para liberar uno de los puntos con mayor carga vehicular en la zona metropolitana.

De acuerdo con datos oficiales, algunos conductores llegaban a perder hasta 60 minutos diarios debido a los cierres ocasionados por el paso del tren, situación que ahora se pretende resolver con esta nueva vialidad. Además, destacó que la construcción fue concluida dos meses antes de lo previsto originalmente.

Características del nuevo Paso Superior Ferroviario Arco Sur

Autoridades federales detallaron que la obra pública está integrada por dos cuerpos con tres carriles de circulación cada uno, lo que permitirá mejorar la conectividad y aumentar la capacidad vehicular entre Colima y Villa de Álvarez.

Entre las principales características del proyecto se encuentran:

862 metros de longitud

Dos estructuras vehiculares de tres carriles

Más de 2,800 metros cuadrados de banquetas

Instalación de 209 luminarias con paneles solares

Colocación de más de 4,000 metros cúbicos de adoquín bajo el puente

El titular de la SICT señaló también que la obra impulsó la generación de empleo durante su construcción.

Empleo en la obra pública

El gobierno federal informó que la construcción del paso superior permitió crear alrededor de 1,890 empleos directos e indirectos , beneficiando a trabajadores vinculados con los sectores de ingeniería, construcción y servicios.

Las autoridades indicaron que este tipo de proyectos forman parte de la estrategia nacional de infraestructura para modernizar carreteras, puentes y vialidades urbanas en distintas regiones del país.

Además, Jesús Antonio Esteva adelantó que este año iniciarán en Colima las obras de otros cuatro puentes vehiculares, con el propósito de seguir fortaleciendo la movilidad estatal.