Este desarrollo, que se desplegará a lo largo de 22 kilómetros, resultará en condiciones favorables para la comunidad de Salta. Foto: Ilustrativa.

La red vial de Argentina se verá sometida a una transformación sustancial con la edificación de una nueva autopista, crucial para la conexión de dos ciudades importantes en el noroeste argentino.

Este desarrollo, que se desplegará a lo largo de 22 kilómetros, resultará en condiciones favorables para la comunidad de Salta. El avance del proyecto incluye trabajos de alcantarillado en diferentes sectores, excavaciones y análisis del trazado de la autovía.

Construirán una autopista que conectará dos ciudades clave y será la obra más significativa en décadas (foto: archivo).

Qué representa la nueva autopista en Salta

El Gobierno de Gustavo Sáenz ha declarado que este proyecto se considera la “obra de infraestructura más significativa de las últimas décadas” para Salta.

Entre los beneficios que ofrecerá destaca la prevención de inundaciones en la Ruta Nacional 68, en las proximidades del Lago Embalse Cabra Corral. Al finalizarse, facilitará la circulación de 40.000 vehículos diarios desde el Valle de Lerma hasta Cerrillos, ubicadas en las afueras de la capital provincial. Cabe resaltar que esta ruta es reconocida por aquellos que visitan la ciudad de Cafayate.

Nueva autopista Papa Francisco: 22 km, 3 puentes y u$s 115 millones de inversión

La nueva autopista llevará el nombre del papa Francisco y se completará en un tiempo aproximado de 36 meses con una inversión de u$s 115 millones.

En este contexto, Gonzalo Macedo, director de Vialidad de Salta, ofreció más detalles a Radio Salta sobre las características de la obra:

Tramo de 22 kilómetros , desde la RP 24 hasta la RP 33 en El Carril

Distribuidores en la RP 23 (conectando a Cerrillos con Rosario de Lerma), en la RP 49 de Los Vallistos, la RP 36 en la zona de la Carpa del Gaucho y en caminos vecinales y vías de ferrocarril

Tres puentes: uno en Los Vallistos, otro de 200 metros en el río Rosario y el último de 150 metros en el Río Pulares

Canal colector pluvial de 12 kilómetros para evitar anegamientos en Cerrillos, Sumalao y Rosario de Lerma

Iluminación LED en todo el trayecto.

Edificarán una carretera que enlazará dos ciudades fundamentales y será la obra más importante en décadas (foto: archivo)

La magia de la Ruta Nacional 68 y sus atractivos naturales

La Ruta Nacional 68, que establece conexión entre Salta Capital y Cafayate en Argentina, es célebre por la Quebrada de las Conchas y exhibe una variedad de atracciones naturales, tales como formaciones rocosas y paisajes extraordinarios.

Los lugares obligatorios en este recorrido abarcan la Garganta del Diablo, el Anfiteatro, formaciones como los Castillos y el Sapo, así como la Estación Alemania y el Dique Campo Cabra Corral.

La nueva autopista fomentará el turismo y el crecimiento económico de la región

La nueva autopista no solo mejorará la conectividad entre Salta y Cerrillos, sino que también fomentará el crecimiento económico de la región al facilitar el transporte de productos locales.

Además, se anticipa que la obra creará puestos de trabajo durante su construcción, lo que beneficiará a numerosas familias en el área. El proyecto contempla la implementación de tecnología avanzada en la infraestructura vial, como sistemas de monitoreo de tráfico y mantenimiento preventivo. Esto asegurará no solo la seguridad de los usuarios, sino también la sostenibilidad de la autopista a largo plazo.