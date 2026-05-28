Confirmado y oficial | Llega un nuevo tren de alta velocidad a Europa: anuncian que circulará a 320 km/h y comenzará a funcionar en esta fecha.

El Gobierno británico confirmó que el nuevo tren de alta velocidad que unirá Londres y Birmingham continuará adelante pese a los retrasos acumulados y al fuerte incremento de costes del proyecto. La iniciativa, conocida como HS2, es uno de los mayores proyectos ferroviarios de Europa y busca conectar las dos mayores ciudades británicas mediante una red de alta velocidad.

Según informó EFE, el proyecto sufrió varios cambios desde su inicio efectivo en 2020. En el pasado se eliminaron los ramales que debían conectar Birmingham con Manchester y posteriormente con Leeds, en el norte de Inglaterra. A pesar de estas modificaciones, el Gobierno aseguró que la obra no será cancelada porque eso supondría pérdidas equivalentes a su coste sin obtener ningún beneficio.

En ese contexto, el Reino Unido mantiene un importante retraso en materia de alta velocidad ferroviaria respecto a otros países europeos. En la actualidad, solo el tramo entre Londres y el Canal de la Mancha utilizado por los llamados “eurotrenes” que viajan a París puede considerarse de alta velocidad.

Cómo será el proyecto HS2 que unirá Londres y Birmingham

HS2 es un proyecto de infraestructura ferroviaria diseñado para crear una red de alta velocidad que conecte Londres con Birmingham. El objetivo es mejorar la capacidad ferroviaria del Reino Unido, reducir los tiempos de viaje e impulsar el crecimiento económico en las regiones cercanas a Londres.

Llega un nuevo tren de alta velocidad a Europa: anuncian que circulará a 320 km/h y comenzará a funcionar en esta fecha. https://www.hs2.org.uk/

La ministra de Transporte, Heidi Alexander, anunció ante el Parlamento que la velocidad de crucero de los trenes será finalmente de 320 kilómetros por hora, por debajo de los 360 km/h previstos originalmente. El coste total del proyecto podría elevarse hasta los 102.000 millones de libras, equivalentes a unos 117.000 millones de euros.

Cuándo comenzará a funcionar el nuevo tren de alta velocidad

La ministra Heidi Alexander confirmó que el tren de alta velocidad entre Londres y Birmingham se retrasará al menos hasta 2039. El anuncio se realizó ante el Parlamento británico para justificar una nueva demora en las obras, que ya acumulan varios retrasos desde hace años.

Por su parte, la empresa AtkinsRéalis, una de las compañías líderes en ingeniería y energía nuclear involucradas en el proyecto, destacó que HS2 busca crear un legado duradero para el Reino Unido mediante mejoras en transporte, empleo y sostenibilidad.

Llega un nuevo tren de alta velocidad a Europa: anuncian que circulará a 320 km/h y comenzará a funcionar en esta fecha. https://www.hs2.org.uk/

Los beneficios económicos y laborales que promete el proyecto

Según AtkinsRéalis, el proyecto ya ayudó a crear más de 30.000 puestos de trabajo y 1300 programas de aprendizaje. Además, HS2 se convirtió en el primer cliente de transporte del Reino Unido en obtener la acreditación PAS 2080 para la gestión del carbono.

Asimismo, han señalado que sus contribuciones fueron clave para fomentar el desarrollo de habilidades profesionales, promover la sostenibilidad ambiental y garantizar que los impactos patrimoniales y ecológicos del proyecto sean gestionados de manera sostenible.