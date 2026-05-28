El ingreso al país debe realizarse con documentos que incluyan un pasaporte que sea tanto válido como vigente. El Artículo 35 de la Ley de Migraciones N°25.871 regula la negativa en frontera a una persona que llegue al país con un documento extranjero que no cumpla las disposiciones legales actuales.

La Agencia de Seguridad Migratoria, liderada por Diego Valenzuela y parte del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido por Alejandra Monteoliva, efectúa redadas migratorias y opera bajo un riguroso plan de controles de pasaportes en fronteras y aeropuertos. Esto se lleva a cabo tras la ratificación del nuevo Decreto 366/2025, el cual tiene como objetivo prevenir la entrada de migrantes irregulares o con antecedentes penales.

Es oficial y confirmado | Argentina prohíbe el ingreso al país a las personas que quieran entrar con estos pasaportes (foto: archivo).

Requisitos de pasaporte y documentación para entrar a la Argentina

En el contexto del control migratorio, se debe presentar:

Pasaporte válido y vigente (emitido por la autoridad oficial de la nación de origen, que no esté vencido ni venza antes de salir del país y en buenas condiciones, es decir, que no tenga páginas faltantes, manchas o roturas y sea legible.

Documento de Identidad o Certificado de Viaje válido y vigente

Ciertos países deberán presentar también visa.

Asimismo, el Decreto 366/2025, en el Artículo 11° inciso c), establece que se puede eximir del pasaporte únicamente cuando el extranjero posea otro documento de identificación o de viaje vigente.

Según lo expuesto en el Artículo 5° del Anexo II, para ingresar a Argentina, se requiere presentar en el control migratorio.

Casos en los que se rechaza el ingreso de extranjeros a Argentina

Tal como se establece en el artículo de la Agencia de Seguridad Migratoria, las autoridades competentes en fronteras o aeropuertos llevarán a cabo el inmediato rechazo e impedirán el ingreso al territorio nacional a todo extranjero que:

Que pretenda ingresar con documentación (pasaporte) destinada a acreditar la identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país; Con pasaporte falso o con falsificación de identidad Que manifieste que su motivo de ingreso encuadra en la categoría turista, en tanto la autoridad migratoria determine que no encuadra en lo normado por el artículo 24, inciso a) de la presente ley; Sobre el cual pese una sospecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.

Es oficial y ratificado | Argentina impide el ingreso al país a las personas que quieran entrar con estos pasaportes (foto: archivo)

¿Quiénes no pueden acceder a Argentina según la nueva Agencia de Seguridad Migratoria?

En definitiva, la Agencia de Seguridad Migratoria, a cargo de Valenzuela impedirá el ingreso a la Argentina a quienes presenten a la autoridad documentación nacional o extranjera material (pasaporte) o ideológicamente falsa o adulterada y que haya omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio.

En el caso de quienes vengan a residir, tampoco se les dejará ingresar a las personas que no exhiban un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo.

Las autoridades nacionales tampoco dejarán entrar a quienes hayan sido condenados o tengan antecedentes, en la República Argentina o en el exterior, en el caso de haber cometido delitos que para la legislación argentina merezcan una pena privativa de la libertad igual o mayor a tres años.

Tampoco a los que estén condenados en Argentina o en el exterior por delitos que para la legislación nacional merezcan pena privativa de la libertad menor a tres años.

Los últimos factores que impiden la entrada al territorio argentino son:

Haber sido sorprendido en flagrancia por delito de acción pública que pudiera dar lugar a la suspensión del juicio a prueba o medida alternativa;

Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad, y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional;

Haber incurrido o participado en actividades terroristas, en actividades que propicien la violencia o ideas contrarias al sistema democrático, o pertenecer o haber pertenecido a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la Ley N° 23.077;

Haber sido condenado, en la República Argentina o en el exterior, por haber promovido o facilitado, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el territorio argentino, o haber participado en su promoción o facilitación;

Haber ingresado o intentado ingresar en el territorio nacional eludiendo los controles migratorios, o por un lugar o en horario no habilitados al efecto;

Haber desnaturalizado los motivos de ingreso o admisión en el país, o bien cuando razones fundadas llevaren a la conclusión de que la autorización de ingreso o permanencia concedida hubiera sido motivada por la realización de actividades diferentes a las oportunamente invocadas, ya fueran de carácter lícito o no;

Haber egresado del territorio argentino en cumplimiento de una extradición otorgada definitivamente;

Haber incumplido los requisitos de regularización migratoria exigidos por la ley migratoria.

Qué países necesitan visa para entrar a la Argentina

Las naciones que requieren solicitar un visado para acceder al territorio nacional, según las diferentes regiones del mundo, son las siguientes:

África

Afganistán

Argelia

Angola

Benín

Botsuana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camerún

Chad

Comoras

Costa de Marfil

Eritrea

Esuatini

Etiopía

Gabón

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bisáu

Lesoto

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Malí

Mauricio

Mauritania

Mozambique

Namibia

Níger

Nigeria

República Centroafricana

República del Congo

República Democrática del Congo

Ruanda

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Seychelles

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Tanzania

Togo

Uganda

Yibuti

Zambia

Zimbabue

Asia y Medio Oriente

Afganistán

Arabia Saudita

Armenia (según tipo de ingreso puede variar)

Azerbaiyán

Bangladesh

Bután

Camboya

China (República Popular China)

Corea del Norte

India

Indonesia

Irak

Irán

Jordania

Kazajistán (en algunos casos exento, pero figura con condiciones)

Kirguistán

Kuwait

Laos

Líbano

Maldivas

Myanmar

Nepal

Omán

Pakistán

Palestina

Sri Lanka

Siria

Taiwán (puede requerir visa o certificado de viaje)

Tayikistán

Turkmenistán

Uzbekistán

Vietnam

Yemen

Europa (casos puntuales)

Albania

Bielorrusia

Kosovo (o certificado de viaje)

América

Bahamas

Belice

Cuba

Haití

República Dominicana (según condiciones específicas)

Oceanía

Kiribati

Islas Marshall

Micronesia

Nauru

Palaos

Papúa Nueva Guinea

Samoa

Islas Salomón

Tonga

Tuvalu

Vanuatu