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El ingreso al país debe realizarse con documentos que incluyan un pasaporte que sea tanto válido como vigente. El Artículo 35 de la Ley de Migraciones N°25.871 regula la negativa en frontera a una persona que llegue al país con un documento extranjero que no cumpla las disposiciones legales actuales.
La Agencia de Seguridad Migratoria, liderada por Diego Valenzuela y parte del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido por Alejandra Monteoliva, efectúa redadas migratorias y opera bajo un riguroso plan de controles de pasaportes en fronteras y aeropuertos. Esto se lleva a cabo tras la ratificación del nuevo Decreto 366/2025, el cual tiene como objetivo prevenir la entrada de migrantes irregulares o con antecedentes penales.
Requisitos de pasaporte y documentación para entrar a la Argentina
En el contexto del control migratorio, se debe presentar:
- Pasaporte válido y vigente (emitido por la autoridad oficial de la nación de origen, que no esté vencido ni venza antes de salir del país y en buenas condiciones, es decir, que no tenga páginas faltantes, manchas o roturas y sea legible.
- Documento de Identidad o Certificado de Viaje válido y vigente
- Ciertos países deberán presentar también visa.
Asimismo, el Decreto 366/2025, en el Artículo 11° inciso c), establece que se puede eximir del pasaporte únicamente cuando el extranjero posea otro documento de identificación o de viaje vigente.
Según lo expuesto en el Artículo 5° del Anexo II, para ingresar a Argentina, se requiere presentar en el control migratorio.
Casos en los que se rechaza el ingreso de extranjeros a Argentina
Tal como se establece en el artículo de la Agencia de Seguridad Migratoria, las autoridades competentes en fronteras o aeropuertos llevarán a cabo el inmediato rechazo e impedirán el ingreso al territorio nacional a todo extranjero que:
- Que pretenda ingresar con documentación (pasaporte) destinada a acreditar la identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país;
- Con pasaporte falso o con falsificación de identidad
- Que manifieste que su motivo de ingreso encuadra en la categoría turista, en tanto la autoridad migratoria determine que no encuadra en lo normado por el artículo 24, inciso a) de la presente ley;
- Sobre el cual pese una sospecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.
¿Quiénes no pueden acceder a Argentina según la nueva Agencia de Seguridad Migratoria?
En definitiva, la Agencia de Seguridad Migratoria, a cargo de Valenzuela impedirá el ingreso a la Argentina a quienes presenten a la autoridad documentación nacional o extranjera material (pasaporte) o ideológicamente falsa o adulterada y que haya omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio.
En el caso de quienes vengan a residir, tampoco se les dejará ingresar a las personas que no exhiban un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo.
Las autoridades nacionales tampoco dejarán entrar a quienes hayan sido condenados o tengan antecedentes, en la República Argentina o en el exterior, en el caso de haber cometido delitos que para la legislación argentina merezcan una pena privativa de la libertad igual o mayor a tres años.
Tampoco a los que estén condenados en Argentina o en el exterior por delitos que para la legislación nacional merezcan pena privativa de la libertad menor a tres años.
Los últimos factores que impiden la entrada al territorio argentino son:
- Haber sido sorprendido en flagrancia por delito de acción pública que pudiera dar lugar a la suspensión del juicio a prueba o medida alternativa;
- Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad, y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional;
- Haber incurrido o participado en actividades terroristas, en actividades que propicien la violencia o ideas contrarias al sistema democrático, o pertenecer o haber pertenecido a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la Ley N° 23.077;
- Haber sido condenado, en la República Argentina o en el exterior, por haber promovido o facilitado, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el territorio argentino, o haber participado en su promoción o facilitación;
- Haber ingresado o intentado ingresar en el territorio nacional eludiendo los controles migratorios, o por un lugar o en horario no habilitados al efecto;
- Haber desnaturalizado los motivos de ingreso o admisión en el país, o bien cuando razones fundadas llevaren a la conclusión de que la autorización de ingreso o permanencia concedida hubiera sido motivada por la realización de actividades diferentes a las oportunamente invocadas, ya fueran de carácter lícito o no;
- Haber egresado del territorio argentino en cumplimiento de una extradición otorgada definitivamente;
- Haber incumplido los requisitos de regularización migratoria exigidos por la ley migratoria.
Qué países necesitan visa para entrar a la Argentina
Las naciones que requieren solicitar un visado para acceder al territorio nacional, según las diferentes regiones del mundo, son las siguientes:
África
Afganistán
Argelia
Angola
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Comoras
Costa de Marfil
Eritrea
Esuatini
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Lesoto
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República del Congo
República Democrática del Congo
Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Uganda
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Asia y Medio Oriente
Afganistán
Arabia Saudita
Armenia (según tipo de ingreso puede variar)
Azerbaiyán
Bangladesh
Bután
Camboya
China (República Popular China)
Corea del Norte
India
Indonesia
Irak
Irán
Jordania
Kazajistán (en algunos casos exento, pero figura con condiciones)
Kirguistán
Kuwait
Laos
Líbano
Maldivas
Myanmar
Nepal
Omán
Pakistán
Palestina
Sri Lanka
Siria
Taiwán (puede requerir visa o certificado de viaje)
Tayikistán
Turkmenistán
Uzbekistán
Vietnam
Yemen
Europa (casos puntuales)
Albania
Bielorrusia
Kosovo (o certificado de viaje)
América
Bahamas
Belice
Cuba
Haití
República Dominicana (según condiciones específicas)
Oceanía
Kiribati
Islas Marshall
Micronesia
Nauru
Palaos
Papúa Nueva Guinea
Samoa
Islas Salomón
Tonga
Tuvalu
Vanuatu