Estrenan la obra del siglo: la estación de trenes más amplia del mundo equivale a 170 canchas de fútbol.

Construyen uno de los hoteles más inmensos del continente: abarca 1200 hectáreas y se compara con Dubai y Arabia Saudita

El complejo ferroviario que se sitúa en la ciudad china de Chongqing, albergando la estación de tren más grande del mundo, marca un notable avance en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano.

La Chongqing East Railway Station fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025, después de un periodo de construcción que se extendió por siete años. La inversión total fue de 7.800 millones de dólares, resultando en una edificación que fusiona arquitectura de estilo cyberpunk con elementos naturales característicos de la región montañosa.

Con más de 1,22 millones de metros cuadrados de superficie, asegura un funcionamiento que permite la movilización de hasta 16.000 pasajeros por hora, una transformación significativa que equivale a 170 canchas de fútbol.

Así luce la estación más grande del mundo por dentro

Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station presenta un diseño que recuerda más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Dispone de 15 plataformas y 29 vías, organizadas de tal forma que minimizan la congestión en horarios de alta demanda. En el interior se hallan más de 5.000 asientos, de los cuales mil están equipados con puertos USB; además, cuenta con restaurantes, tiendas y pantallas digitales que se encuentran distribuidas en cada sector del complejo.

El diseño combina iluminación neón con acabados metálicos, propiciando una estética futurista .

Las columnas del vestíbulo principal fueron concebidas para imitar los árboles hungjue , característicos de la región.

Su infraestructura refleja la integración entre naturaleza e innovación , distintiva de Chongqing.

Los conductos de ventilación presentan forma de flores, mientras que los letreros están elaborados con bambú local.

Inauguran la estación de tren más grande del mundo en Chongqing, China. Imagen creada con ChatGPT

Guía de conectividad y rutas clave

Se puede viajar desde la estación hacia ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín, en trayectos que oscilan entre seis y ocho horas.

Asimismo, establece conexiones en las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, lo que afianza la posición de la región como un eje fundamental dentro del sistema ferroviario de China.