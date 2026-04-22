La inseguridad alcanzó un nivel tal que una ciudad cordobesa decidió avanzar con una medida inédita: cerrar sus calles durante la noche con portones metálicos de más de tres metros de altura para prevenir delitos. La decisión se enmarca dentro del Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal, una estrategia municipal que combina el cierre nocturno de calles secundarias, videovigilancia, monitoreo con drones y patrullajes reforzados. El plan cuenta con aval judicial y comenzó a implementarse de forma progresiva en distintos barrios. La ciudad que puso en marcha esta medida es Villa Allende, en la provincia de Córdoba. La Municipalidad concretó la instalación de portones de más de tres metros de altura en calles secundarias, marcando un precedente tanto a nivel provincial como nacional. El cierre vehicular rige entre las 22:00 y las 6:00 y comenzó en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, donde los accesos quedan restringidos durante la noche bajo la supervisión de personal municipal. Desde el municipio explicaron que la medida responde a datos oficiales que indican que el 60% de los robos en Villa Allende ocurren durante la noche. Frente a ese escenario, el cierre de calles apunta a limitar la circulación vehicular en zonas residenciales y dificultar el accionar delictivo. El intendente Pablo Cornet adelantó que el esquema se extenderá a otros barrios como La Cruz, La Amalia, Jardín Epicuro, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque, con una proyección de más de treinta accesos restringidos. En paralelo, el programa prevé la incorporación de 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales, todos integrados en un mismo sistema de prevención. La medida generó posturas encontradas entre los habitantes de la ciudad. Mientras un sector de vecinos respalda el cierre nocturno como una herramienta para mejorar la seguridad, otros presentaron un amparo colectivo al considerar que se vulneran derechos fundamentales como la libre circulación, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Los demandantes también cuestionaron que las calles públicas son patrimonio estatal y que la decisión debería estar respaldada por legislación específica y estudios técnicos que avalen su eficacia. Ante las críticas, el intendente sostuvo que la medida cuenta con respaldo judicial, remarcando que la Justicia determinó que no se afecta la libre circulación porque se trata de una restricción parcial, temporal y fundada en una situación de emergencia declarada por la ordenanza N° 13/2025. Cornet también descartó que el cierre complique la respuesta ante emergencias médicas y aseguró que ambulancias y fuerzas de seguridad pueden acceder sin inconvenientes. Sin embargo, el fallo judicial fue apelado por los demandantes, por lo que el debate legal sigue abierto y la implementación del plan continuará bajo seguimiento.