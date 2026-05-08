Un dron cargado con explosivos y equipado con un sistema guiado por fibra óptima fue hallado este miércoles 6 de mayo en la localidad de Kennedy, en Bogotá, a unos 5,4 kilómetros de la base militar de Catam y cerca del aeropuerto internacional El Dorado. Las autoridades investigan la posible participación del GAO-r Frente Carlos Patiño en el incidente. El artefacto fue desactivado de manera controlada por el Grupo Antiexplosivos de la Policía (GRATE) antes de ser entregado al CTI de la Fiscalía para su respectiva cadena de custodia. Según información del Ejército conocida por El Tiempo, personal de la Fiscalía llegó inicialmente a unas coordenadas en Kennedy donde fueron observados elementos tipo cambuche. Posteriormente, integrantes del Grupo Antiexplosivos Aéreos GRUIA-82 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ubicaron el dron, mientras que el explosivo y la batería fueron hallados separados a pocos metros. El dispositivo contenía aproximadamente 258 gramos de explosivo tipo C4 acondicionado en un tubo de PVC con detonador en jeringa, y estaba equipado con fibra óptica para el guiado, un mecanismo que, según las autoridades, busca evitar la inhibición electrónica que normalmente neutraliza este tipo de artefactos. Las autoridades señalan como presunto responsable al GAO-r Frente Carlos Patiño, una estructura armada ilegal que opera principalmente en el suroccidente del país y que ha sido vinculada con ataques mediante drones cargados con explosivos en distintas regiones de Colombia. El comandante de Catam, brigadier general John Henry López, confirmó que informes de inteligencia permitieron ubicar el dron y que fueron activados operativos conjuntos entre la FAC, el Ejército, la Armada y la Policía Nacional para reforzar la seguridad de las instalaciones militares y aeroportuarias de la capital. “Este tipo de amenazas también está presente en las ciudades”, advirtió el oficial, quien pidió a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con drones. El hallazgo en Bogotá se produce en un contexto de escalada en el uso de este tipo de artefactos. Desde abril de 2024, cuando los grupos guerrilleros comenzaron a emplear drones con explosivos para atacar unidades militares y policiales en zonas rurales, se han contabilizado más de 400 atentados con estos dispositivos en todo el país. Uno de los episodios más graves ocurrió el 18 de diciembre cerca de Aguachica, Cesar, donde un dron cargado con explosivos dejó siete soldados muertos y cerca de 30 militares heridos. El mes anterior al hallazgo en Kennedy, dos incidentes con drones en el perímetro de El Dorado ya habían obligado a la Aeronáutica Civil a suspender temporalmente las operaciones aéreas.