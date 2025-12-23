Uno de los países más grandes de Latinoamérica se consolidó en 2025 como uno de los territorios más peligrosos del mundo, según el último índice global de conflictos armados de ACLED, una organización internacional especializada en el monitoreo de violencia.

El informe conocido como Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados ubicó a esta región por encima de todas las naciones de América Latina y solo por debajo de territorios afectados por guerras abiertas como Palestina, Myanmar y Siria.

¿Cuál es el país más peligroso de Latinoamérica?

Según el ranking, México es el cuarto país más peligroso del mundo y el primero en la región latinoamericana. Uno de los principales factores que explican este escenario es la guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa, desatada tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Según ACLED, esta fractura reconfiguró el mapa criminal del país y provocó una oleada de violencia en múltiples estados.

El informe indicó que la violencia mexicana sigue siendo estructural y persistente. A pesar de los discursos oficiales que señalan una baja en los homicidios, los conflictos criminales y políticos colocan al país entre los focos rojos globales en materia de seguridad.

¿Por qué México es el país más peligroso de Latinoamérica?

El reporte del organismo no gubernamental se basa en estos indicadores:

la mortalidad,

riesgo para civiles,

expansión territorial de la violencia,

número de grupos armados.

ACLED remarcó que reorganización criminal seguirá alimentando enfrentamientos armados durante el 2026, debido al alcance nacional del grupo y a la disputa por rutas estratégicas del narcotráfico. En este contexto, Sinaloa se convirtió en uno de los epicentros del conflicto, con un aumento drástico de asesinatos.

Otro punto crítico señalado por ACLED es la violencia contra políticos y funcionarios públicos. En el último año se registraron 360 ataques, en particular los vinculados a disputas electorales y al intento de los grupos criminales de controlar instituciones locales en estados como Veracruz y Michoacán.

Para fines de 2025, México recibió una cifra récord de más de 71 millones de visitantes internacionales consolidándose como el sexto país más visitado del mundo.

¿Qué otros países de Latinoamérica se destacaron como peligrosos?

La investigación también advirtió que la violencia crece en toda América Latina. Sin embargo, hay otros tres territorios donde el conflicto se acrecienta. Ecuador, Brasil y Haití también integran el top 10 mundial de mayor riesgo en 2025.

Ecuador ocupa el sexto lugar del ranking, tras escalar 36 posiciones en un solo año. La ONG alerta que el país sudamericano podría registrar la tasa de homicidios más alta de América Latina por tercer año consecutivo, con más de 3.600 muertes vinculadas a pandillas. Las principales causas son el narcotráfico y la fragmentación de bandas criminales.

Brasil se ubicó en el séptimo puesto, con fuertes enfrentamientos entre organizaciones como el Comando Vermelho. En esta línea, hace pocas semanas, un operativo policial en Río de Janeiro dejó más de 130 muertos, lo que refleja la magnitud del conflicto armado no estatal.

Haití se posicionó en el octavo lugar global. Esta isla caribeña se enfrenta a una situación crítica marcada por la inestabilidad política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Las pandillas controlan amplias zonas de su capital Puerto Príncipe y continúan expandiéndose, lo que llevó a la ONU a aprobar una fuerza multinacional de más de 5000 efectivos para intentar contener la crisis.