La obra de ingeniería más ambiciosa de América Latina: el túnel de 14 km bajo la Cordillera que unirá Argentina y Chile y eliminará la dependencia al clima

El Túnel de Agua Negra es la obra de infraestructura más ambiciosa que proyectan Argentina y Chile en décadas.

Con 14 kilómetros de extensión a más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, este corredor vial busca garantizar el cruce cordillerano los 365 días del año, sin depender del clima ni de la temporada estival.

Hoy, el Paso de Agua Negra solo opera en verano. Las nevadas lo cierran por meses y obligan a desviar cargas hacia el Paso Cristo Redentor, en Mendoza, que ya funciona al límite de su capacidad y acumula demoras de horas durante los períodos de alta demanda.

Dos túneles paralelos y una inversión de u$s 1.600 millones

El diseño técnico contempla la construcción de dos túneles semiparalelos, separados entre sí por 90 metros. Cada uno tendrá dos carriles y una longitud de aproximadamente 13,8 kilómetros, con vinculaciones internas cada 500 metros para emergencias.

La obra de ingeniería más ambiciosa de América Latina: el túnel de 14 km bajo la Cordillera que unirá Argentina y Chile y eliminará la dependencia al clima. Generado con IA.

La inversión estimada supera los 1.600 millones de dólares, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya aprobó un primer tramo de u$s 280 millones para la etapa de estructuración y licitación.

La obra forma parte del Corredor Bioceánico Central, que conectará el puerto de Porto Alegre en el Atlántico con el puerto de Coquimbo en el Pacífico, pasando por San Juan.

El corredor integra además a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca y La Rioja, abriendo una vía directa para que las exportaciones argentinas lleguen a los mercados asiáticos con menores costos y tiempos de tránsito.

Una vez inaugurado, el túnel permitirá el paso de más de 2.200 vehículos por día, tanto de carga como de pasajeros.

El estado actual: Chile avanza, Argentina todavía no excavó

El proyecto lo gestiona la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN), creada en 2009 para coordinar la licitación y supervisar las etapas constructivas.

En Chile , los trabajos de pavimentación y mejora de accesos ya están en marcha en las zonas de alta montaña.

En Argentina, las excavaciones principales aún no comenzaron, si bien el gobierno nacional envió fondos recientemente para obras complementarias en el corredor y la voluntad política de ambos países de avanzar se mantiene.

La construcción demandará entre 9 y 10 años de trabajo ininterrumpido desde que se firme el contrato con la empresa adjudicataria del concurso internacional.

Sin las restricciones estacionales del paso actual, el flujo turístico entre Argentina y Chile crecería de forma significativa.

Los sectores de minería, agricultura y energías renovables de San Juan serían los primeros beneficiados, al contar con una salida estable al Pacífico para sus exportaciones durante todo el año.