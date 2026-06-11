Construirán una mega estructura en una ruta clave en una de las provincias más importantes de Argentina y mejorará la seguridad vial.

La Ruta 19 de Córdoba tiene en marcha una de las obras viales más importantes de la provincia. A la altura de Malvinas Argentinas, en el departamento Colón, avanza la construcción de un altonivel con viaducto de 850 metros de extensión que busca separar el tránsito de larga distancia del movimiento urbano local .

La obra es ejecutada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de Caminos de las Sierras y no tiene fecha de corte establecida públicamente, aunque los trabajos avanzan sin interrupción.

Qué se está construyendo en la Ruta 19

El distribuidor de tránsito contará con dos carriles por sentido de circulación y su función central es dividir el flujo vehicular que circula por la Ruta 19 del movimiento propio de los vecinos de Malvinas Argentinas.

Construirán una mega estructura en una ruta clave en una de las provincias más importantes de Argentina y mejorará la seguridad vial. El Constructor

Las tareas en curso incluyen:

Hormigonado de losas en las dos nuevas rotondas a nivel.

Capas granulares de la estructura de pavimento en las calzadas principales de la autovía.

Losas de aproximación del puente del altonivel.

Excavación de cunetas como parte del sistema de drenaje de la zona.

Los terraplenes de acceso al viaducto con sus muros de sostenimiento de tierra ya están terminados.

Las rotondas que se construyeron como parte de la obra permitirán la conexión del tránsito local con la continuidad de la Avenida San Martín, lo que facilita el movimiento dentro de la localidad sin interferir con el flujo de la ruta.

Qué obras de seguridad contempla el proyecto

Además de la estructura principal, el proyecto incluye un conjunto de mejoras de seguridad vial e infraestructura complementaria:

Alcantarillas, sumideros y badenes para canalizar excedentes pluviales.

Defensas viales , señalización vertical y horizontal.

Iluminación del tramo intervenido.

Forestación en el área de obra.

En este contexto, la obra responde a una necesidad concreta: la Ruta 19 conecta la ciudad de Córdoba con San Francisco y es una de las arterias más transitadas del interior provincial.

Sin embargo, el cruce con el tejido urbano de Malvinas Argentinas generó históricamente situaciones de riesgo para automovilistas y peatones.