Construirán uno de los Parques Acuáticos más grandes de Argentina: tendrá playa pública, suelo absorbente, deportes náuticos y espacios verdes

Rosario avanza con uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de los últimos años. La Municipalidad adjudicó la obra para transformar la Costa Norte en un enorme parque acuático público , que promete convertirse en uno de los más grandes de Argentina.

La iniciativa apunta a recuperar el vínculo de la ciudad con el río Paraná y sumar un nuevo polo recreativo, deportivo y ambiental de acceso libre.

El proyecto se desarrollará en un sector estratégico de la Costa Norte y combinará infraestructura moderna con criterios de sustentabilidad.

Habrá playa pública, sectores parquizados, espacios para deportes náuticos y un diseño pensado para convivir con el entorno natural, algo clave en este tipo de intervenciones urbanas de gran escala.

Construirán uno de los Parques Acuáticos más grandes de Argentina: tendrá playa pública, suelo absorbente, deportes náuticos y espacios verdes Render Municipalidad de Rosario

Cómo será el nuevo parque acuático de la Costa Norte

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de una playa pública equipada. Este espacio permitirá el contacto directo con el río en condiciones seguras, con áreas delimitadas, accesos ordenados y servicios básicos para disfrutar durante todo el verano.

Además, el parque contará con suelo absorbente, una característica fundamental para evitar anegamientos y mejorar el drenaje en épocas de lluvias intensas. Este tipo de superficie también contribuye al cuidado ambiental y reduce el impacto urbano, alineándose con las nuevas tendencias en obras públicas sustentables.

Construirán uno de los Parques Acuáticos más grandes de Argentina: tendrá playa pública, suelo absorbente, deportes náuticos y espacios verdes Render Municipalidad de Rosario

Otro punto destacado es la incorporación de sectores destinados a deportes náuticos y actividades recreativas vinculadas al agua. Kayak, canotaje y otras disciplinas tendrán su lugar en un entorno preparado especialmente para fomentar el deporte y el turismo local, fortaleciendo el perfil de Rosario como ciudad costera.

Un proyecto urbano con impacto social y ambiental

El nuevo parque acuático no solo busca sumar un espacio de ocio, sino también integrar áreas verdes de uso comunitario. Habrá senderos, zonas de descanso, espacios arbolados y lugares pensados para la recreación familiar, lo que lo convierte en un proyecto integral y no solo en una obra puntual.

Desde la Municipalidad de Rosario destacan que la intervención en la Costa Norte apunta a mejorar la calidad de vida, revalorizar el espacio público y garantizar el acceso igualitario al río. La obra también generará empleo y movimiento económico durante su ejecución, con impacto positivo en la ciudad.

Con este proyecto, Rosario da un paso clave en su planificación urbana y se posiciona con uno de los parques acuáticos más grandes de Argentina. Un espacio pensado para disfrutar, cuidar el ambiente y volver a mirar al río como parte central de la vida de la ciudad.