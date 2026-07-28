Tren solar de la Quebrada de Humauaca en la provincia de Jujuy, Argentina. Foto: Instagram @trensolaroficial.

El Tren Solar de la Quebrada se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos del norte argentino gracias a una propuesta que combina tecnología sustentable, paisajes únicos y el patrimonio cultural de la provincia de Jujuy.

Más que un medio de transporte, este recorrido ofrece la posibilidad de descubrir algunos de los sitios más representativos de la Quebrada de Humahuaca, al tiempo que marca un precedente en la región por ser el primer servicio ferroviario impulsado con energía solar en Latinoamérica.

Construyen el tren solar más extenso de América Latina: se extiende por más de 40 kilómetros y conecta uno de los patrimonios de la UNESCO

Así es el primer tren solar de América Latina

Entre las experiencias turísticas más destacadas de la provincia de Jujuy, Argentina, sobresale este ferrocarril, que atraviesa la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, permitiendo a los visitantes recorrer pueblos con una rica historia y tradiciones ancestrales.

El servicio comenzó a operar en junio de 2024, recuperando parte del antiguo ramal ferroviario que durante décadas unió distintas localidades jujeñas.

Sus coches panorámicos, equipados con amplios ventanales, permiten disfrutar del paisaje durante todo el trayecto, mientras que su sistema de propulsión alimentado con energía solar ofrece un viaje silencioso y con menor impacto ambiental.

Recorrido, estaciones y horarios

El Tren Solar conecta seis estaciones distribuidas a lo largo de un trayecto de aproximadamente 42 kilómetros:

Volcán.

Tumbaya.

Purmamarca.

Hornillos.

Maimará.

Tilcara.

El servicio opera todos los días y dispone de dos modalidades de viaje:

Experiencia 180° , con salida desde Purmamarca y una duración aproximada de dos horas y media.

Experiencia 360°, que inicia en Volcán y se extiende durante unas diez horas, incluyendo paradas para recorrer cada una de las localidades.

Aunque la experiencia completa ocupa prácticamente toda la jornada, el tiempo efectivo a bordo del tren ronda los 90 minutos. El resto del itinerario está pensado para que los pasajeros visiten:

Museos Mercados artesanales Atractivos históricos Caminatas por los distintos pueblos de la Quebrada

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren Solar?

El precio del pasaje depende del recorrido elegido y del tipo de boleto:

La Experiencia 360° , que incluye traslado desde Salta hasta Volcán y regreso, tiene un costo aproximado de 156.000 pesos .

La Experiencia 180°, entre Purmamarca y Volcán, tiene un valor cercano a 56.000 pesos.

Como las tarifas pueden modificarse a lo largo del año, se recomienda consultar los valores actualizados antes de organizar el viaje hacia el territorio argentino.

Lugares imperdibles durante el recorrido

Entre los principales atractivos que pueden visitarse durante el trayecto se encuentran:

El Cerro de los Siete Colores , en Purmamarca.

La histórica Posta de Hornillos , actualmente convertida en museo.

Los mercados de artesanías y productos regionales de Maimará .

El Pucará de Tilcara, una fortaleza prehispánica con más de 1.100 años de antigüedad y uno de los sitios arqueológicos más importantes del país.

Gracias a esta combinación de naturaleza, historia y movilidad sustentable, el Tren Solar de la Quebrada se ha convertido en una de las experiencias turísticas más buscadas para quienes desean conocer el patrimonio cultural y paisajístico de Jujuy.