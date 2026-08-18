El dólar está tranquilo, pero el mercado no: los tres datos que pondrán a prueba la economía esta semana
Una batería de datos medirán si la calma cambiaria puede sostenerse sin profundizar la tensión en las tasas, el crédito y los activos argentinos. Goldman Sachs espera que el superávit comercial se reduzca a u$s 1.800 millones.
Una batería de datos medirán si la calma cambiaria puede sostenerse sin profundizar la tensión en las tasas, el crédito y los activos argentinos. Goldman Sachs espera que el superávit comercial se reduzca a u$s 1.800 millones.