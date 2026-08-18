(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el martes 18 por la llegada de una fuerte tormenta. El cambio brusco en el tiempo traerá lluvias con granizo y ráfagas de viento en diversas provincias. El pronóstico anticipa un clima marcado por condiciones meteorológicas adversas con abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo.

Regresan las lluvias: qué localidades está bajo alerta amarilla el SMN

El sistema de tormentas golpeará las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja durante el martes y se espera que las lluvias se prolonguen hasta el miércoles.

Los informes oficiales del SMN esperan que las condiciones sean hostiles y puedan interrumpir el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Cómo estará el clima, provincia por provincia

Jujuy: baja en las temperaturas hasta los 5° y máximas de 13° con cielo nublado y lluvias torrenciales a lo largo de las dos jornadas. Los vientos serán inestables.

Salta: las tormentas golpearán todas las localidades con 10 milímetros de lluvias acumuladas. Los vientos estarán presentes durante ambas jornadas con mínimas de 6°.

Tucumán: las lluvias serán menos intensas que en las otras provincias, pero estarán acompañadas de máximas de 17° que harán elevar la humedad.

La Rioja: las precipitaciones se concentrarán el miércoles con una temperatura mínima de 9°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

Tras un lunes feriado con cielo nublado, el pronóstico anticipa un martes con posibles lluvias durante la mañana. La jornada tendrá una temperatura de entre 8° y 12° con gran presencia de nubes.

Para el miércoles y jueves se espera una suba en las temperaturas hasta los 15° con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.

Para el viernes y el fin de semana las condiciones mejorarán para dar paso al sol y la baja humedad.