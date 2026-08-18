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El Gobierno efectivizó un cambio clave para el comercio internacional , en línea con la digitalización y agilización de trámites.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó al régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) la Licencia de Importación para contingentes arancelarios de productos agropecuarios.

Esto posibilita la gestión operativa de los beneficios comerciales negociados entre el Mercosur y la Unión Europea en el Acuerdo Interino de Comercio (AIC), firmado el 17 de enero de 2026 y aprobado en la Ley N° 27.800.

La Resolución General 5888/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, desarrolla el marco operativo para estas importaciones.

El organismo precisó que incorpora al Régimen Nacional VUCEA la licencia emitida por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El acuerdo comercial abre contingentes arancelarios, es decir, cupos de importación con arancel preferencial para productos específicos.

La norma vincula estos beneficios al sistema VUCEA, creado en 2016 para centralizar permisos y autorizaciones aduaneras. De este modo, se asegura que todos los intermediarios cumplan trámites por una única puerta digital.

Los importadores deberán declarar estas licencias en el momento de oficializar sus solicitudes de destinación definitiva de importación ante Aduanas.

Por su parte, ARCA remitirá información de las declaraciones aduaneras vinculadas al régimen a la Autoridad de Aplicación y a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria del régimen VUCEA para optimizar controles.

El organismo desarrolló, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria VUCEA, mecanismos informáticos e intercambio de información que permiten la incorporación automática de estas licencias.

La norma entrará en vigencia dentro de diez días hábiles, a partir del 2 de septiembre de 2026.

El acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea incluye contingentes arancelarios reducidos para productos como lácteos, carnes, frutas y bebidas, entre otros sectores agroalimentarios .

La integración al sistema VUCEA simplifica la gestión de estos beneficios al consolidar licencias agrícolas con el ecosistema digital de comercio exterior argentino.

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