El mercado automotor argentino atraviesa un año difícil, pero también colmado de novedades, entre las que se destacan el avance hacia la electrificación y el despliegue de las marcas chinas.

Según el último informe de ACARA, en julio se patentaron 43.758 vehículos, una caída del 30,3% frente al mismo mes de 2025 y del 7,7% respecto de junio. En ese escenario adverso, casi todos los fabricantes y modelos mostraron números en rojo. Sin embargo, hubo una excepción: el BAIC BJ30, un SUV híbrido de origen chino, fue uno de los pocos que logró crecer mes a mes y se transformó en uno de los fenómenos de ventas del año.

De acuerdo con el reporte de la entidad que reúne a los concesionarios, el BJ30 patentó 492 unidades en julio, un 26,5% más que en junio y un salto de 3.180% frente a las apenas 15 unidades que había vendido en julio de 2025. En el acumulado del año ya suma 4.194 patentamientos, contra los 129 del mismo período del año pasado, lo que representa una suba de 3.151,2%. Ese desempeño lo ubicó entre los vehículos híbridos más vendidos del país, apenas detrás de referentes del segmento como el Ford Territory, el Toyota Yaris Cross y el Toyota Corolla Cross.

Aventurero: el BAIC BJ30 está disponibles en versiones 4x2 y 4x4.

La marca BAIC, en conjunto, también capitalizó ese impulso: acumuló 503 unidades híbridas en julio (28% más que en junio y 2.415% más que un año atrás), lo que la llevó al cuarto puesto del ranking de marcas en este segmento, tras Toyota, Ford y BYD.

El crecimiento del BJ30 se enmarca en un fenómeno más amplio, que es el de la creciente presencia de las marcas chinas en las calles argentinas. Lo que hace apenas un par de años era una rareza, hoy es moneda corriente, y el BJ30 se volvió uno de los símbolos más visibles de ese cambio, con su estética robusta y su carácter de “tanque” urbano que lo hace rápidamente identificable.

Cómo es el BAIC BJ30

El BAIC BJ30 es un SUV mediano del segmento C, con una impronta aventurera que lo distingue de sus rivales directos, más orientados a un perfil urbano. Tiene una longitud de 4,73 metros y una distancia entre ejes de 2,82 metros, medidas que le otorgan un habitáculo amplio y un baúl de 341 litros (que puede ampliarse hasta los 1.496 litros si se abaten los asientos traseros). Como detalle curioso, incorpora una mesa de camping integrada en el compartimiento de carga, un guiño a su vocación off-road.

Su mecánica híbrida no enchufable (HEV) combina un motor naftero turbo de 1.5 litros con uno o dos motores eléctricos, según la versión, y una transmisión automática DHT. La marca declara una autonomía de hasta 1.000 kilómetros, uno de los grandes argumentos de venta del modelo.

En materia de seguridad, el BJ30 suma seis airbags y más de 20 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detección de punto ciego y cámara panorámica de 360°. El equipamiento se completa con una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas, un tablero digital de 10,25 pulgadas, techo panorámico, tapizados de cuero, asientos delanteros eléctricos y audio premium con ocho parlantes.

La tecnología interior es uno de los puntos destacados del SUV híbrido BAIC BJ30.

Las dos versiones que se venden en la Argentina

Una de las claves para entender el crecimiento del BJ30 es que en la Argentina se comercializan dos configuraciones bien diferenciadas, pensadas para distintos tipos de usuarios.

La versión 4x2 es la más orientada a la eficiencia y al uso urbano. Su conjunto híbrido combina el motor naftero turbo de 1.5 litros con un único motor eléctrico y desarrolla una potencia combinada de 330 CV, con un consumo declarado de 5,85 litros cada 100 kilómetros.

La versión 4x4 AWD, en cambio, suma un segundo motor eléctrico en el eje trasero y eleva la potencia combinada a 404 CV, con un torque total de 685 Nm. Incorpora tracción integral inteligente de acople automático y un sistema de control todoterreno (ATS) con modos específicos para nieve, arena, pantano y conducción anfibia, pensado para quienes buscan capacidad real fuera del asfalto. Su consumo declarado es levemente superior, de 6,45 litros cada 100 kilómetros.

Ambas versiones comparten el resto del equipamiento y la garantía de fábrica, de 7 años o 100.000 kilómetros.

Aspectos externos del BAIC BJ30. Fuente: BAIC.

Qué precio tiene el BAIC BJ30

Según los valores oficiales informados por la marca, el BAIC BJ30 Hybrid 4x2 tiene un precio de alrededor de 34.000 dólares, mientras que la versión BAIC BJ30 Hybrid 4x4 AWD se ubica en unos 37.000 dólares.

La diferencia de precio, que puede variar según concesionario y formas de venta, entre ambas configuraciones responde principalmente al segundo motor eléctrico, la tracción integral y las capacidades off-road adicionales de la variante superior.

Para quién está pensado este SUV híbrido

Por su diseño y equipamiento, el BJ30 apunta a un público amplio. La versión 4x2 resulta una alternativa lógica para quienes priorizan el uso urbano cotidiano, con la eficiencia y el confort de un sistema híbrido, pero sin necesidad de tracción integral.

La versión 4x4 AWD, en cambio, está pensada para quienes combinan la ciudad con salidas frecuentes por caminos de tierra, ripio o zonas rurales, y buscan aprovechar el torque instantáneo del sistema eléctrico para sortear terrenos exigentes.

En ambos casos, el BJ30 apela a compradores que buscan un SUV con estética robusta, un equipamiento superior al de muchos rivales de precio similar, y un primer salto hacia la electrificación sin resignar autonomía, gracias a los cerca de 1.000 kilómetros declarados.

El caso del BJ30 no es aislado: forma parte de una estrategia más amplia de BAIC para consolidarse en la Argentina, en paralelo al avance de otras marcas chinas como BYD, Chery o Haval. La compañía también comercializa el EU5, un sedán 100% eléctrico que en junio se convirtió en el tercer modelo eléctrico más vendido del país, y en julio se posicionó como cuarto, lo que confirma que la marca ya no depende de un único producto para crecer.