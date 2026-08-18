Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 18 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.131,94 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 6.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

En la última sesión, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días el Dólar alternó movimientos con predominio de caídas y repuntes breves; no hubo estabilidad y el saldo neto fue negativo, cerrando por debajo del nivel inicial.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la moneda.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este martes, 18 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 313193.99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 626387.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1565969.95 pesos colombianos.