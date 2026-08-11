Una decisión de la Justicia de Familia de Bariloche podría marcar un antecedente en los conflictos entre padres separados por los viajes al exterior con sus hijos.

En un caso particular, una jueza autorizó a una madre a salir del país con su hija durante cinco años sin tener que iniciar un nuevo trámite judicial para cada viaje, pese a la oposición del padre.

El fallo establece condiciones concretas para cada salida y no habilita a la mujer a radicar a la menor en otro país.

Sin embargo, la resolución cobra relevancia porque consideró excesivas las exigencias planteadas por el progenitor y entendió que podían constituir un mecanismo de control sobre la madre.

El fallo que le permite viajar al exterior con su hija sin pedir un permiso cada vez

La causa fue resuelta por el Juzgado de Familia N° 9 de Bariloche, a partir del conflicto entre una pareja separada. La madre había solicitado autorización para viajar principalmente a Chile y, eventualmente, a Brasil junto con su hija.

El padre se había opuesto a una autorización general y pretendía que cada viaje fuera evaluado de manera individual. Finalmente, la Justicia autorizó las salidas durante un período de cinco años, siempre que se cumplan las condiciones fijadas en la sentencia.

Aclaración . Se trata de una resolución particular para este caso y no de una autorización automática que se aplique a todas las familias en situaciones similares.

Qué deberá hacer la madre antes de cada viaje

Aunque no tendrá que pedir un nuevo permiso judicial, la mujer deberá avisarle al padre con al menos siete días corridos de anticipación cada vez que viaje con la menor.

En esa comunicación tendrá que informar el destino, el itinerario y el tiempo de permanencia. Además, las estadías en el exterior no podrán superar los 15 días.

Durante cada viaje también deberá garantizarse al menos una videollamada o algún otro contacto entre la niña y su padre.

Viajes al exterior con hijos: la Justicia autorizó a una madre a salir del país durante cinco años sin pedir permiso cada vez Shutterstock

Por qué la jueza rechazó las condiciones que pedía el padre

El progenitor había solicitado que cada salida fuera autorizada de manera individual y que la madre presentara información detallada sobre las fechas, el destino, el alojamiento, los pasajes y las reservas.

La jueza consideró que esos condicionamientos eran excesivos y que no existían razones de peso para justificar la negativa del padre a prestar su consentimiento.

En ese contexto, el fallo hizo referencia a una conducta que podía evidenciar una intención de control y utilizó la expresión “violencia vicaria”. La mención, sin embargo, forma parte del análisis realizado por la magistrada y no significa que el hombre haya sido condenado por violencia vicaria.

¿Ahora cualquier madre podrá viajar con sus hijos aunque el padre se oponga?

No . Este punto es clave para entender el alcance de la resolución.

La decisión de la Justicia de Bariloche corresponde a un caso concreto y no elimina la necesidad del consentimiento de ambos progenitores para que un menor viaje al exterior. Cuando existe una negativa, el conflicto puede llegar a la Justicia, que debe evaluar las circunstancias particulares y priorizar el interés superior del niño.

En este expediente, la magistrada tuvo en cuenta que la madre estaba a cargo de los cuidados de la niña, que existía un régimen de comunicación con el padre, que los viajes tenían fines recreativos y que no había intención de modificar el centro de vida de la menor.

Por eso, el fallo puede convertirse en un antecedente relevante para futuros conflictos similares, pero no implica que un progenitor pueda obtener automáticamente una autorización de cinco años ni que pueda viajar con un menor sin respetar las condiciones establecidas judicialmente.