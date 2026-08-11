Las llaves de casa son uno de los objetos más utilizados por todos durante el día a día y, por este motivo, pueden acumular suciedad, grasa, polvo y restos de óxido .

Rociarlas ocasionalmente con vinagre blanco es un truco casero y sencillo de implementar como parte de los procesos de mantenimiento y limpieza.

Este método es ideal para ayudar a eliminar los residuos acumulados y otorgarles un buen aspecto sin utilizar productos más agresivos.

Rociar las llaves con vinagre: para qué se usa

El vinagre blanco es conocido por sus propiedades limpiadoras y desengrasantes. Al aplicarlo sobre las llaves, puede ayudar a desprender la suciedad que se acumula en las ranuras y superficies metálicas.

Además, es un gran limpiador de manchas superficiales y restos de óxido ligero, que pueden aparecer por con el paso del tiempo.

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Cómo aplicar este truco casero del vinagre sobre las llaves

El procedimiento es sencillo, basta con rociar una pequeña cantidad de vinagre blanco sobre las llaves o humedecer un paño con el producto.

El consejo es dejar actuar unos minutos para que el vinagre afloje la suciedad. Luego, sólo será necesario limpiar la superficie con un paño seco o papel absorbente.

Cada cuánto se recomienda rociar con vinagre las llaves

La frecuencia variará en función del uso de las llaves y las condiciones a las que estén expuestas. Como mantenimiento general, suele realizarse una vez al mes.