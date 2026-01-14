Para viajar con menores al exterior, hay un trámite obligatorio en Argentina que exige el Gobierno y debe gestionarse antes de salir del país cuando el niño viaja solo, con uno de sus padres o con terceros. Por eso, la Dirección Nacional de Migraciones , dependiente del Ministerio de Seguridad, recordó los requisitos vigentes y los pasos a seguir para evitar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

Con el inicio de la temporada de vacaciones, aumenta la demanda de información sobre cómo tramitar la autorización para viajar con menores al exterior. Para esta fecha, hay un permiso indispensable para garantizar la salida legal del país.

En esta línea, el organismo nacional detalló los casos en los que se exige la autorización, los tipos de trámite disponibles y la documentación necesaria según el destino a la vez que también se necesitan algunas gestiones adicionales.

¿Cuál es el documento necesario para viajar con menores al exterior?

La autorización de viaje para menores de edad es obligatoria cuando el niño, niña o adolescente viaja solo, acompañado por uno solo de sus progenitores o tutores y cuando lo hace con terceras personas.

Incluso en los casos en los que el menor viaja con ambos padres, es obligatorio acreditar el vínculo familiar mediante la documentación correspondiente.

El permiso es necesario para salir del país aún con ambos padres.

En todos los viajes, se debe presentar el último ejemplar del DNI del menor y, cuando corresponda, el pasaporte vigente. En esta línea, en Migraciones se pueden exigir también los siguientes documentos:

partidas de nacimiento,

actas de matrimonio,

documentación judicial que respalde la relación parental o la tutela legal.

¿Cómo tramitar la autorización para viajar al exterior?

El trámite de autorización para viajar con menores al exterior se realiza con turno previo en más de 100 dependencias de Migraciones distribuidas en todo el país. Hay tres modalidades según la urgencia del viaje:

trámite normal: con entrega en 10 días hábiles;

trámite express: disponible en 48 horas;

trámite al instante: se resuelve en un plazo máximo de 2 horas.

La autorización puede emitirse para un solo viaje, con validez de hasta 90 días desde su emisión por un período determinado o con vigencia hasta que el menor alcance la mayoría de edad. Durante toda la vigencia del documento, cualquiera de los progenitores puede revocar el permiso.

¿Cuáles son los requisitos para viajar al exterior con menores?

Además del permiso, Migraciones recordó que la documentación necesaria para salir del país varía según el destino. Para viajar a países del Mercosur y Estados asociados, los ciudadanos argentinos pueden hacerlo con DNI o pasaporte vigente. En cambio, para destinos fuera del Mercosur, es obligatorio contar con pasaporte vigente y, en algunos casos, visa.

En el caso de extranjeros que vivan en Argentina, quienes tengan residencia permanente deben presentar pasaporte o cédula de su país de origen junto con la constancia de residencia. Por otro lado, quienes tengan “residencia precaria” deben contar con el documento de viaje correspondiente.

Antes de viajar, el organismo recomienda verificar que toda la documentación esté vigente, en buen estado y corresponda a la última versión emitida, para evitar demoras o rechazos en controles migratorios.

Además del pasaporte, se exige un permiso para menores.

Otros datos clave para viajar con menores

Para despejar dudas sobre la autorización para viajar con menores al exterior, la Dirección Nacional de Migraciones habilitó un canal de consultas en WhatsApp al 1139101010, donde se brinda asesoramiento sobre requisitos, turnos y modalidades de trámite.

El Gobierno recuerda cómo gestionar la autorización con anticipación es clave para evitar inconvenientes y garantizar un viaje seguro y sin contratiempos, especialmente durante los períodos de alta demanda turística.