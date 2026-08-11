Para qué sirve tirar sal en el desagüe.

Los desagües de la cocina y el baño pueden acumular restos de jabón, grasa, suciedad y otros residuos que, con el paso del tiempo, pueden provocar malos olores o dificultar el drenaje del agua.

Ante este problema, existen diferentes trucos caseros que prometen mantener las cañerías limpias. Uno de los más conocidos consiste en tirar sal por el desagüe.

Para qué sirve tirar sal en el desagüe

La sal puede utilizarse como parte de una limpieza doméstica sencilla para ayudar a remover residuos superficiales y malos olores.

Al entrar en contacto con el agua, los cristales de sal se disuelven y pueden colaborar con el arrastre de pequeños restos presentes en las paredes del conducto. Sin embargo, su efecto es limitado frente a acumulaciones importantes de grasa, cabello o residuos sólidos.

Por eso, este método puede servir como una medida de mantenimiento preventivo, pero no debería considerarse una solución definitiva para una cañería completamente tapada.

Es importante destacar que la sal puede ayudar principalmente a arrastrar algunos residuos y reducir ciertos olores, pero no es un producto capaz de destapar por sí solo una obstrucción importante.

Para qué sirve tirar sal en el desagüe. ChatGPT - creada con IA

Cómo tirar sal en el desagüe correctamente

El procedimiento es sencillo y puede realizarse como parte de la limpieza habitual del desagüe:

Retirar los residuos visibles: antes de colocar cualquier ingrediente, retirar manualmente los restos que puedan encontrarse alrededor de la rejilla. En el caso de un desagüe de ducha, por ejemplo, conviene quitar primero los cabellos y otros residuos sólidos. Colocar la sal: verter aproximadamente media taza de sal gruesa o común directamente sobre el desagüe. Agregar agua caliente: luego, incorporar lentamente agua caliente para ayudar a que la sal se disuelva y facilitar el arrastre de los residuos. Es importante no utilizar agua hirviendo si las cañerías, juntas o accesorios no son aptos para temperaturas muy elevadas. En caso de duda, es preferible utilizar agua caliente pero no en ebullición. Dejar actuar: después de colocar la mezcla, dejarla actuar durante algunos minutos y posteriormente dejar correr agua para ayudar a limpiar el conducto.

¿La sal destapa una cañería?

La sal no funciona como un desatascador potente y no puede disolver por sí sola cualquier tipo de obstrucción.

Si el problema se debe a una acumulación importante de grasa, cabello u otros materiales sólidos, puede ser necesario utilizar métodos mecánicos, como una sopapa, o recurrir a un profesional cuando la obstrucción persiste.

Por eso, el uso de sal tiene más sentido como una práctica ocasional de mantenimiento que como respuesta ante un desagüe completamente bloqueado.

Cada cuánto se puede hacer

No existe una frecuencia única para todos los hogares. Como mantenimiento, puede realizarse de manera ocasional, especialmente cuando comienzan a aparecer malos olores o el agua empieza a drenar más lentamente.

Sin embargo, si el desagüe se tapa con frecuencia, desprende un olor persistente o el agua directamente no baja, el problema puede estar relacionado con una obstrucción más profunda que requiere otro tipo de solución.