Telecom Argentina cerró el segundo trimestre con una combinación poco habitual: prácticamente no aumentó sus ventas, pero mejoró con fuerza la rentabilidad y volvió a ganar dinero.

El resultado llega mientras la compañía avanza con la integración de Telefónica Móviles Argentina (TMA) y, al mismo tiempo, debe prepararse para desprenderse de parte de los activos incorporados por las exigencias de Defensa de la Competencia.

Entre abril y junio, Telecom registró ventas por $ 2,558 billones, apenas 0,4% más que en el mismo período del año pasado, en términos reales. Sin embargo, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda, según su sigla inglesa) alcanzaron los $ 941.889 millones, con un crecimiento del 33,6%. El margen pasó así del 27,7% al 36,8%.

La mejora se explicó principalmente por una reducción de los costos operativos, que bajaron 11% real en el trimestre. La utilidad operativa pasó de $ 76.659 millones a $ 358.436 millones, mientras que Telecom terminó el período con una ganancia neta de $ 182.557 millones, frente a una pérdida de $ 232.854 millones un año atrás.

También jugó a favor el resultado financiero. Las pérdidas financieras netas se redujeron de $ 430.546 millones en el segundo trimestre de 2025 a $ 58.772 millones este año. El impacto de las diferencias de cambio sobre la deuda, uno de los principales factores negativos del año pasado, también cayó con fuerza.

Móvil e Internet sostienen el negocio

Dentro de las ventas de servicios, el mejor desempeño volvió a estar en el negocio móvil. Los ingresos del segmento crecieron 6,7% real en el trimestre, mientras que Internet avanzó 3,7% y televisión por cable, 1,4%. En sentido contrario, telefonía fija y datos cayó 12,3% y la venta de equipos retrocedió 35%.

En Personal, la cantidad de líneas móviles en la Argentina bajó 7,1% interanual, hasta 19,4 millones. Telecom atribuyó la caída principalmente a la desconexión de líneas prepagas sin actividad.

Al mismo tiempo, los clientes pospago crecieron 1,3% respecto del trimestre anterior y el ingreso promedio por usuario móvil aumentó 18,4% en términos reales.

Telecom cerró el 2Q26 con ventas prácticamente estancadas (+0,4%), pero el Ebitda saltó 33,6%, hasta $ 941.889 millones, y el margen subió de 27,7% a 36,8%

La caída de líneas, sin embargo, no implicó un deterioro equivalente del negocio móvil. La compañía logró mejorar la monetización de la base, con mayor peso relativo del pospago y un ARPU que avanzó por encima de la inflación. Esa combinación ayuda a explicar por qué los ingresos móviles crecieron aun con menos clientes totales.

Los resultados ya reflejan además la nueva escala del grupo tras la compra de Telefónica.

En el primer semestre, Telecom consolidó seis meses completos de TMA, contra cuatro meses en el período comparable de 2025. Por eso, las ventas consolidadas del semestre crecieron 13,4%, hasta $ 5,076 billones, mientras que las ventas de servicios avanzaron 16%. Sin TMA, el crecimiento de estas últimas fue de apenas 2%.

Los ingresos por telefonía móvil crecieron un 6,7% en términos reales durante el segundo trimestre

Esa mejora operativa se da con una estructura mucho más grande que la de un año atrás. La compra de Telefónica amplió de manera significativa la presencia de Telecom en móvil, Internet y otros servicios, aunque el perímetro definitivo del grupo todavía no está cerrado: la operación quedó sujeta a condiciones regulatorias que obligarán a vender parte de los activos incorporados.

De hecho, la Autoridad Nacional de la Competencia condicionó la fusión a una serie de desinversiones que obligarán a Telecom a reducir parte de la escala incorporada con Telefónica.

La compañía deberá ceder 6 millones de clientes móviles, de los cuales 4 millones deberán estar en el AMBA, junto con infraestructura y espectro suficientes para que el comprador pueda competir. El adquirente no podrá ser Claro.

El proceso de desinversión

También deberá transferir la cartera de Internet residencial que pertenecía a Telefónica en 28 localidades, equivalente a unos 211.400 abonados de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. A eso se suman condicionamientos en los negocios corporativo y mayorista.

Mientras avanza ese reordenamiento, Telecom aceleró las inversiones. El CAPEX consolidado del primer semestre llegó a $ 946.470 millones, 47,3% más que un año antes. La compañía incorporó 375 sitios 5G y superó los 1,5 millones de accesos de fibra hasta el hogar, que ya representan el 36% de la base de banda ancha de Personal.