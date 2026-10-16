La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), una de las casas de altos estudios más importantes del país, ofrece una propuesta para estudiar bajo la modalidad a distancia y apuntada a una de las áreas más demandadas del futuro: la ciberseguridad.

La expansión de las plataformas digitales y la digitalización de procesos incrementaron la necesidad de requerir personal capaz de gestionar cualquier tipo de riesgo y responder ante incidentes.

Por este motivo existe la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad, la cual ofrece, en un plan corto y una cursada online, la oportunidad de una salida laboral en un campo en pleno crecimiento en los últimos años y con gran proyección en el futuro.

Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la UTN

Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad, la cual dura 2 años, se cursan 20 materias y tiene una carga horaria total de 1.368 horas en la UTN.

En una época donde la era digital avanzó a pasos agigantados con el uso de la tecnología, también crecieron las amenazas cibernéticas. En la actualidad, proteger los datos, redes, sistemas informáticos de una organización, empresa u organismo es fundamental.

La Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad, la cual dura 2 años, se cursan 20 materias y tiene una carga horaria total de 1.368 horas. Magnific

En este marco, la UTN, en su centro de e-learning, a través de la Técnicatura Universitaria en Ciberseguridad, ofrece a los estudiantes la capacidad de “prevenir, detectar y responder ante incidentes de seguridad informática, aplicando metodologías actualizadas, herramientas especializadas y normas internacionales”.

Duración : 2 años.

Modalidad: 100% online.

El plan de estudios aborda principios centrales de la seguridad de la información, sobre todo confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Estos ejes se aplican a escenarios habituales de organizaciones públicas y privadas, y atraviesan las 20 materias.

Qué salida laboral tiene la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad

En cuanto a la salida laboral, el perfil permite desempeñarse en los siguientes ámbitos:

Áreas de ciberseguridad en empresas privadas de diversos sectores.

Organismos estatales con departamentos de sistemas y tecnología.

Consultorías y auditorías en seguridad de la información.

Departamentos de redes, infraestructura y soporte técnico.

Proyectos independientes vinculados a la protección de datos.

En conclusión, un plan acotado, una cursada online y un campo laboral en crecimiento convierten a esta tecnicatura en una alternativa sólida para sumar competencias en seguridad informática.