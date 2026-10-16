La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), una de las casas de altos estudios más importantes del país, ofrece una propuesta para estudiar bajo la modalidad a distancia y apuntada a una de las áreas más demandadas del futuro: la ciberseguridad.
La expansión de las plataformas digitales y la digitalización de procesos incrementaron la necesidad de requerir personal capaz de gestionar cualquier tipo de riesgo y responder ante incidentes.
Por este motivo existe la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad, la cual ofrece, en un plan corto y una cursada online, la oportunidad de una salida laboral en un campo en pleno crecimiento en los últimos años y con gran proyección en el futuro.
Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la UTN
Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad, la cual dura 2 años, se cursan 20 materias y tiene una carga horaria total de 1.368 horas en la UTN.
En una época donde la era digital avanzó a pasos agigantados con el uso de la tecnología, también crecieron las amenazas cibernéticas. En la actualidad, proteger los datos, redes, sistemas informáticos de una organización, empresa u organismo es fundamental.
En este marco, la UTN, en su centro de e-learning, a través de la Técnicatura Universitaria en Ciberseguridad, ofrece a los estudiantes la capacidad de “prevenir, detectar y responder ante incidentes de seguridad informática, aplicando metodologías actualizadas, herramientas especializadas y normas internacionales”.
- Duración: 2 años.
- Modalidad: 100% online.
El plan de estudios aborda principios centrales de la seguridad de la información, sobre todo confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Estos ejes se aplican a escenarios habituales de organizaciones públicas y privadas, y atraviesan las 20 materias.
Qué salida laboral tiene la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad
En cuanto a la salida laboral, el perfil permite desempeñarse en los siguientes ámbitos:
- Áreas de ciberseguridad en empresas privadas de diversos sectores.
- Organismos estatales con departamentos de sistemas y tecnología.
- Consultorías y auditorías en seguridad de la información.
- Departamentos de redes, infraestructura y soporte técnico.
- Proyectos independientes vinculados a la protección de datos.
En conclusión, un plan acotado, una cursada online y un campo laboral en crecimiento convierten a esta tecnicatura en una alternativa sólida para sumar competencias en seguridad informática.