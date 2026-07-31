NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 30:El presidente Javier Milei presentó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a “la estafa de imprimir” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.FOTO NA:CAPTURA VIDEO

El Gobierno nacional dispuso nuevas causas legales para impedir la entrada de extranjeros al territorio nacional. La medida también contempla la cancelación del trámite de residencia a quienes ya viven en el país. El Poder Ejecutivo aplicará estas sanciones a las personas que impulsen mensajes de odio contra la población local. La disposición busca resguardar la seguridad interior ante distintos hechos recientes .

El presidente Javier Milei formalizó los cambios normativos mediante la publicación del Decreto 681/2026 en el Boletín Oficial. La norma modifica en forma directa varios artículos clave de la Ley de Migraciones N° 25.871. El texto oficial establece impedimentos de ingreso para ciudadanos extranjeros que violen estas pautas. Las autoridades migratorias tendrán la facultad de aplicar el procedimiento de inmediato.

Campaña antiargentina: los extranjeros serán expulsados por estas razones

El decreto oficial añade un inciso nuevo dentro del artículo 29 de la legislación migratoria vigente. La normativa prohíbe el ingreso de extranjeros que emitan mensajes de odio contra la nación. También sanciona a las personas que inciten a la violencia contra los ciudadanos por su nacionalidad. Por otro lado, la norma castiga las agresiones directas hacia los símbolos patrios.

Las causas específicas para rechazar la entrada al país y para expulsar a residentes que habitan el suelo argentino abarcan las siguientes conductas prohibidas:

Dirigir mensajes de odio, en forma oral o escrita, contra el pueblo argentino.

Emitir mensajes de odio contra un ciudadano argentino por su nacionalidad.

Incitar a la violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos.

Realizar o participar en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales.

Incitar a cometer cualquiera de estas acciones señaladas.

La nueva regulación no especifica qué tipo de acciones constituyen exactamente un mensaje de odio . Tampoco delimita de manera precisa la definición legal sobre los actos de hostilidad hacia el país. Por esta razón, la Dirección Nacional de Migraciones evaluará cada caso de forma particular. Las autoridades competentes determinarán la gravedad de las faltas según sus propios criterios.

Ciudad de Buenos Aires. ChatGPT.

Los cambios que introdujo el Gobierno a la normativa migratoria

El Poder Ejecutivo introdujo las mismas causales dentro del artículo 62 de la ley migratoria. Esta reforma permite cancelar la residencia legal de los extranjeros que ya habitan el suelo argentino. En esos casos, la autoridad intimará al infractor a abandonar el territorio de forma inmediata. Si la persona no cumple la orden, el Estado ejecutará la expulsión mediante la fuerza pública.

El Gobierno modificó el artículo 63 para adaptar los trámites de cancelación de residencia. El nuevo esquema administrativo fija plazos específicos para tramitar las expulsiones de los infractores. Las autoridades notificarán las resoluciones a los involucrados para garantizar el debido proceso legal. El procedimiento buscará agilizar el retiro de las personas que incumplan la norma.

La normativa aclara que las autoridades no sancionarán las expresiones de disenso ideológico o político . La medida garantiza el derecho a realizar críticas académicas, periodísticas o ciudadanas dentro del marco legal. El decreto respeta los derechos consagrados expresamente en la Constitución Nacional. Por lo tanto, las opiniones fundamentadas no motivarán la expulsión de ningún residente.

Las razones del Gobierno para modificar el decreto

El presidente Javier Milei justificó la medida en el aumento de agresiones registradas hacia la identidad nacional. El texto del decreto señala un crecimiento sostenido de los discursos de odio en medios y redes. El Gobierno sostiene que resulta necesario frenar los ataques injustificados contra la cultura local. El Estado busca proteger a la población ante manifestaciones que promuevan la discriminación.