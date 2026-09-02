Las mosquitas de la fruta pueden aparecer de un momento a otro en las cocinas de Argentina, especialmente alrededor de la frutera, la basura o el desagüe. Aunque parecen surgir de la nada, su presencia suele estar relacionada con frutas maduras, restos orgánicos y zonas húmedas que les ofrecen alimento y un lugar para reproducirse.

El problema puede crecer rápidamente porque estos insectos tienen un ciclo reproductivo corto. En condiciones favorables, las moscas de la fruta pueden completar su ciclo en apenas unos días, por lo que una pequeña cantidad puede convertirse rápidamente en una invasión.

Por qué aparecen tantas mosquitas de repente

Las frutas demasiado maduras o que comenzaron a fermentar son uno de los principales focos de atracción. También pueden reproducirse en restos de alimentos, basura y sectores húmedos donde quede materia orgánica.

Es importante eliminar las moscas de la fruta.

Por eso, retirar la fruta pasada, limpiar la mesada, vaciar los residuos y revisar los desagües resulta fundamental para cortar el ciclo y evitar que sigan apareciendo.

El truco para eliminar las mosquitas de la fruta

Una alternativa sencilla consiste en preparar una trampa con vinagre de manzana y unas gotas de detergente. El olor fermentado atrae a las mosquitas y el detergente facilita que queden atrapadas en el líquido.

Para mejorar el resultado, la trampa debe colocarse cerca del lugar donde se concentra la mayor cantidad de insectos y renovarse cuando sea necesario. Al mismo tiempo, es importante eliminar el foco que las está alimentando: una trampa puede reducir los ejemplares adultos, pero no reemplaza la limpieza de los lugares donde se reproducen.