El mate es una de las infusiones más tradicionales de Argentina y, para disfrutarlo correctamente, es importante mantener en buen estado todos los elementos que intervienen en su preparación.

Uno de los problemas más frecuentes aparece cuando la bombilla se tapa y el agua deja de circular con normalidad.

Con el uso cotidiano, pueden quedar restos de yerba, sarro y otras impurezas atrapados en el filtro o dentro del tubo. Esto también puede modificar el sabor de la infusión.

El truco con agua caliente para destapar la bombilla del mate

No hace falta recurrir al vinagre ni al detergente para intentar liberar una bombilla obstruida. Un procedimiento sencillo consiste en utilizar agua hirviendo y bicarbonato de sodio , dos elementos fáciles de conseguir.

El calor ayuda a aflojar los residuos que quedaron adheridos en el interior, mientras que el bicarbonato contribuye al proceso de limpieza.

Cómo limpiar la bombilla paso a paso

El procedimiento es simple y requiere pocos minutos:

Hervir agua en una olla lo suficientemente grande como para sumergir la bombilla. Colocar la bombilla dentro del recipiente cuando el agua alcance el hervor. Agregar aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio por cada bombilla. Dejar actuar durante 10 a 15 minutos. Retirar la bombilla con cuidado y enjuagarla con abundante agua. Dejarla secar completamente antes de volver a utilizarla.

Al finalizar, es posible que el agua utilizada para la limpieza presente restos y partículas que estaban acumulados dentro de la bombilla.

¿Por qué se tapa la bombilla del mate?

Sumergir la bombilla del mate en agua hirviendo y bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Uno de los principales motivos es la acumulación de polvillo fino de la yerba, que puede ingresar en los pequeños orificios del filtro y terminar bloqueando el paso del agua. También pueden acumularse residuos y sarro con el paso del tiempo.

El problema puede ser más frecuente cuando se utiliza una yerba con mucho polvo o cuando la bombilla tiene perforaciones pequeñas.

Por eso, limpiarla periódicamente puede ayudar a evitar que la obstrucción se vuelva cada vez más difícil de remover.

El consejo para evitar que la bombilla vuelva a taparse

Más allá de realizar una limpieza profunda de vez en cuando, existen algunos hábitos que pueden ayudar a prevenir las obstrucciones.

Una recomendación consiste en colocar un pequeño chorro de agua fría o tibia antes de comenzar a cebar. De esta manera, la yerba puede hidratarse y expandirse antes de que la bombilla entre en contacto con ella, reduciendo la posibilidad de que el polvo ingrese en el filtro.

También es importante enjuagar y secar la bombilla después de utilizarla, especialmente si se usa todos los días.