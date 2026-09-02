Colocar un vaso con agua y algunas ramas de romero junto a la cama se convirtió en un sencillo truco casero para quienes buscan mejorar el ambiente del dormitorio. La práctica aprovecha principalmente el aroma característico de esta planta.

Además de perfumar la habitación, al romero se le atribuyen propiedades vinculadas con la relajación y el bienestar. Sin embargo, sus posibles efectos deben entenderse con cautela, ya que la evidencia científica disponible todavía es limitada.

Por qué recomiendan poner un vaso de agua con romero junto a la cama

El romero contiene aceites esenciales y compuestos naturales como el borneol y el 1,8-cineol, también conocido como eucaliptol. Estas sustancias son responsables de buena parte de su aroma y fueron estudiadas por sus posibles efectos sobre el organismo.

Algunas investigaciones analizaron la relación entre los componentes aromáticos del romero y determinados procesos vinculados con el bienestar. Por este motivo, muchas personas incorporaron la planta a sus dormitorios como parte de una rutina nocturna.

La idea es que el aroma fresco de las ramas ayude a generar un ambiente más agradable y relajante durante la noche. No obstante, no existen pruebas suficientes para afirmar que colocar un vaso con romero junto a la cama garantice un mejor descanso.

Para qué sirve este truco casero

Uno de los principales objetivos de esta práctica es aprovechar el aroma natural del romero dentro de la habitación. Las ramas colocadas en agua pueden mantener su frescura durante un tiempo y aportar una fragancia herbal al ambiente.

Otro uso tradicional está relacionado con los insectos. Algunos de los compuestos aromáticos presentes en el romero pueden resultar poco atractivos para determinadas especies, aunque unas pocas ramas en un vaso no necesariamente tendrán el mismo efecto que una planta completa.

La costumbre también está vinculada con la búsqueda de una sensación de calma antes de dormir. En este sentido, puede funcionar como un complemento ambiental, pero no debe considerarse un tratamiento para problemas de sueño.

Cómo hacerlo y qué precauciones tener

Para probar este método, basta con colocar algunas ramas de romero fresco en un vaso o recipiente con agua y ubicarlo cerca de la cama. Lo recomendable es mantenerlo en un lugar estable y alejado de la almohada para evitar que el aroma resulte demasiado intenso.

También es importante renovar el agua y retirar las ramas cuando comiencen a deteriorarse. De esta manera se evita que el recipiente acumule suciedad o desarrolle malos olores.

Las personas con sensibilidad o alergias a esta planta deberían evitar el contacto directo y prestar atención a cualquier reacción. Asimismo, la fuente recomienda consultar con un profesional de la salud antes de utilizar romero de manera habitual en personas con hipertensión.