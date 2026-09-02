Los faros del auto pueden perder brillo y acumular suciedad con el paso del tiempo, especialmente después de viajes largos o durante los meses de mayor calor. Una alternativa casera permite mejorar su aspecto sin gastar demasiado dinero.

El método utiliza un producto que suele estar presente en los hogares y requiere pocos elementos para llevarlo a cabo. Sin embargo, es importante saber en qué casos puede funcionar y cuándo el deterioro del faro requiere otro tipo de tratamiento.

Por qué el vinagre puede ayudar a limpiar los faros del auto

El vinagre blanco de limpieza tiene una leve acidez que permite eliminar depósitos minerales, grasa, sarro y restos de insectos acumulados sobre la superficie de los faros. Utilizado de manera correcta y diluido, puede ayudar a retirar la suciedad sin dañar el policarbonato.

El procedimiento es especialmente útil cuando el problema se encuentra en la superficie y no existe un deterioro profundo del plástico. En estos casos, puede recuperar parte de la transparencia y mejorar el aspecto de las ópticas.

La clave está en no utilizar el vinagre puro. La recomendación es mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua tibia para preparar la solución.

Cómo limpiar los faros del auto con vinagre

Antes de comenzar, el auto debe estar frío y fuera del sol directo. También conviene proteger con cinta de carrocero o cartón la pintura que rodea los faros para evitar una exposición innecesaria al producto.

Una vez preparada la mezcla, se coloca en un pulverizador y se aplica sobre toda la superficie del faro. Se debe dejar actuar durante dos o tres minutos, sin permitir que el líquido llegue a secarse.

Después, se limpia con un paño húmedo y unas gotas de detergente neutro, se enjuaga con abundante agua y se seca con un paño de microfibra. Como paso adicional, puede aplicarse cera para plásticos o un sellador para prolongar el resultado.

Cuándo el vinagre no alcanza para restaurar los faros

Este truco casero no sirve para solucionar una oxidación profunda del policarbonato. Si el faro continúa opaco, amarillento o presenta una superficie rugosa después de la limpieza, el problema ya no corresponde únicamente a la suciedad.

En esos casos puede ser necesario utilizar un kit específico de restauración, que incluye lijas, pasta de pulido y sellador. Si el deterioro es muy avanzado, existen grietas o problemas de sellado que permiten la entrada de humedad, la reparación profesional puede ser la alternativa adecuada.

Por eso, el vinagre debe entenderse como un método de limpieza y mantenimiento, no como una solución para todos los faros deteriorados. Aplicarlo correctamente permite probar una alternativa económica antes de recurrir a procedimientos más complejos.