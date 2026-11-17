La jornada de este martes 17 de noviembre estará marcada por un intenso frente de tormentas que afectará a diferentes regiones de Corrientes y Misiones. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en ambas provincias rige una alerta meteorológica de nivel naranja.

La alerta meteorológica de nivel naranja anticipa que en las áreas afectadas podrían darse tormentas fuertes, las cuales estarían acompañadas por ráfagas de viento de hasta 90 km/h, granizo y actividad eléctrica frecuente.

Además, los valores de precipitaciones acumuladas oscilarían entre 70 y 120 mm.

Alerta naranja por tormentas en Corrientes y Misiones: las zonas afectadas

La advertencia meteorológica emitida por el SMN forma parte del Sistema de Alerta Temprana , el cual se utiliza para informar y prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos.

En este sentido, la alerta rige para el suroeste, centro y noreste de Corrientes y para toda la provincia de Misiones , de modo tal que la jornada estará atravesada por las lluvias durante todo el día.

Por su parte, las localidades que se verán principalmente afectadas son:

Corrientes:

Bella Vista

Esquina

Goya

Lavalle

Concepción

Curuzú Cuatiá

Mercedes

San Roque

Sauce

General Alvear

Paso de los Libres

San Martín

Santo Tomé

Ituzaingó

San Miguel

Las zonas de Corrientes y Misiones bajo alerta meteorológica naranja por tormentas. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Misiones:

Candelaria

Capital

Libertador General San Martín

San Ignacio

25 de Mayo

Apóstoles

Cainguás

Concepción

Leandro N. Alem

Oberá

San Javier

Sur de Guaraní

Eldorado

Iguazú

Zona baja de General Manuel Belgrano

Zona baja de Montecarlo

Qué fenómenos meteorológicos se esperan durante el temporal

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 90 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 70 y 120 milímetros durante el período de alerta, aunque podrían superarse de manera puntual.

Asimismo, el SMN indicó que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, por lo cual se recomienda seguir atentamente la evolución de las tormentas.