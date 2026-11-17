Una pérdida de gas en una casa puede convertirse en una situación de peligro si no se detecta a tiempo.

Aunque muchas personas asocian las fugas con un olor intenso y desagradable, existen otras señales en el ambiente que pueden advertir sobre un escape y que conviene reconocer.

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) explica cuáles son los indicios más frecuentes de una fuga de gas y qué características permiten sospechar que existe una pérdida.

Cuáles son las señales que indican una pérdida de gas dentro de la casa

Según el SINAGIR, existen dos señales principales que pueden advertir sobre una pérdida de gas dentro de una vivienda:

Olor a huevo podrido: aunque el gas natural no tiene olor en su estado puro, las empresas distribuidoras suelen agregarle un odorizante llamado mercaptano. Este compuesto permite reconocer su presencia a través de un aroma intenso y desagradable.

Silbidos o sonidos de sople: un ruido similar a un siseo cerca de las conexiones, cañerías o instalaciones puede indicar que el gas está escapando.

Es importante prestarle atención a estar señales y, en caso de identificarlas, no ignorarlas; incluso cuando el olor aparece de manera intermitente o el sonido parece provenir de un sector pequeño de la instalación.

Las señales que pueden advertir una fuga de gas fuera de la vivienda

Hornalla de gas.

El organismo también identifica algunos indicios que pueden pasar inadvertidos porque no están relacionados directamente con los artefactos domésticos.

Entre ellos se encuentran:

Vegetación muerta o descolorida: si una zona de plantas aparece marchita mientras las que están alrededor permanecen saludables, podría existir una pérdida subterránea.

Polvo o suciedad que sale del suelo: la presencia de tierra que se desplaza o sale de un agujero puede ser otro indicio de un escape.

Burbujas en agua estancada: si aparecen burbujas en un charco o acumulación de agua sin una justificación evidente, también podría tratarse de una fuga.

Estas señales son importantes en viviendas con jardines, patios o instalaciones de gas enterradas, ya que permiten sospechar de una pérdida sin necesidad de percibir el olor característico.

¿Por qué el gas natural y el de garrafa se acumulan en distintos lugares?

Otro aspecto que destaca el SINAGIR es que no todos los tipos de gas se comportan de la misma manera cuando ocurre una fuga.

El gas natural, que llega a las viviendas mediante cañerías, es casi 40 veces más liviano que el aire. Por eso, cuando se produce una pérdida, tiende a elevarse y acumularse en las zonas altas de los ambientes.

En cambio, el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado en garrafas, es más pesado que el aire. Ante un escape, tiende a descender y concentrarse en los sectores bajos.

Esta diferencia es importante porque permite comprender cómo puede distribuirse el gas en un ambiente cerrado . En ambos casos, una acumulación representa un riesgo de incendio, explosión o asfixia.

Qué hacer si detectás una fuga de gas en tu casa

El SINAGIR también difundió una serie de recomendaciones para actuar ante una posible pérdida. La primera medida es avisar a los servicios de gas o de emergencia y seguir sus indicaciones.

Si se sospecha de una fuga pequeña de gas natural, el organismo recomienda abrir puertas y ventanas y, si es posible, comprobar que los electrodomésticos estén completamente apagados.

Sin embargo, si el olor es fuerte, la recomendación es evacuar inmediatamente la vivienda y retirar a todos sus ocupantes.

También es importante tener en cuenta las siguientes precauciones:

No intentar encontrar el origen de la fuga.

No manipular las válvulas de gas ni los electrodomésticos.

No prender ni apagar luces o aparatos eléctricos, ya que pueden generar chispas.

No utilizar fósforos, encendedores ni velas.

No arrancar vehículos ni accionar puertas automáticas de garaje.

No volver a ingresar hasta que los servicios de emergencia o de gas indiquen que es seguro.

El organismo también advierte que, si es necesario cortar la energía, debe hacerse desde el pilar de medición exterior y nunca desde el interior de la vivienda.