La Ciudad de México tendrá una tarde y noche con lluvias fuertes, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia informó que la Alerta Amarilla estará activa este jueves 10 de septiembre de 16:50 a 21:00 horas, debido a la probabilidad de precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de granizo y viento.

El aviso oficial da el aviso del alerta amarilla preventiva ante condiciones que pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua, caída de ramas y afectaciones en vialidades.

Cuidado con las lluvias en CDMX Gobierno de la CDMX

¿Dónde lloverá más fuerte esta noche en CDMX?

La SGIRPC señaló que las precipitaciones estarán presentes en gran parte de la capital, aunque las zonas norte, oriente y centro podrían registrar las lluvias más intensas.

En su reporte meteorológico de las 17:00 horas, la dependencia indicó: “Esta tarde se prevé cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, chubascos y actividad eléctrica en gran parte de la ciudad, las más intensas se concentran en el norte, oriente y centro”.

La Alerta Amarilla contempla las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Cuajimalpa, de acuerdo con el aviso difundido por la autoridad.

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla rachas de viento mayores a 50 kilómetros por hora, por lo que existe riesgo de caída de ramas, árboles y lonas.

La temperatura reportada en la estación de Alcaldía Venustiano Carranza era de 20 °C al momento de la actualización.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias y el granizo?

La autoridad capitalina pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones antes y durante las tormentas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de las viviendas.

Cerrar puertas y ventanas ante las lluvias y el viento.

No cruzar calles o avenidas cuando existan corrientes de agua .

Utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir.

Evitar permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas, anuncios o elementos que puedan caer durante las rachas de viento.

Mantenerse informado mediante el Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La dependencia también advirtió sobre los peligros asociados a las precipitaciones, principalmente encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas.

A través de sus redes sociales, la SGIRPC reiteró el llamado a la prevención: “Mantente informado”, mientras que el reporte meteorológico pidió a los habitantes permanecer atentos a la evolución de las condiciones durante la tarde y noche.

En caso de emergencia, la autoridad capitalina mantiene disponibles los números 911 y 55-5683-2222 para reportes.