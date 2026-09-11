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La Ciudad de México tendrá una tarde y noche con lluvias fuertes, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
La dependencia informó que la Alerta Amarilla estará activa este jueves 10 de septiembre de 16:50 a 21:00 horas, debido a la probabilidad de precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de granizo y viento.
El aviso oficial da el aviso del alerta amarilla preventiva ante condiciones que pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua, caída de ramas y afectaciones en vialidades.
¿Dónde lloverá más fuerte esta noche en CDMX?
La SGIRPC señaló que las precipitaciones estarán presentes en gran parte de la capital, aunque las zonas norte, oriente y centro podrían registrar las lluvias más intensas.
En su reporte meteorológico de las 17:00 horas, la dependencia indicó: “Esta tarde se prevé cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, chubascos y actividad eléctrica en gran parte de la ciudad, las más intensas se concentran en el norte, oriente y centro”.
La Alerta Amarilla contempla las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
- Cuajimalpa, de acuerdo con el aviso difundido por la autoridad.
Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla rachas de viento mayores a 50 kilómetros por hora, por lo que existe riesgo de caída de ramas, árboles y lonas.
La temperatura reportada en la estación de Alcaldía Venustiano Carranza era de 20 °C al momento de la actualización.
¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias y el granizo?
La autoridad capitalina pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones antes y durante las tormentas.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de las viviendas.
- Cerrar puertas y ventanas ante las lluvias y el viento.
- No cruzar calles o avenidas cuando existan corrientes de agua.
- Utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir.
- Evitar permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas, anuncios o elementos que puedan caer durante las rachas de viento.
- Mantenerse informado mediante el Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
La dependencia también advirtió sobre los peligros asociados a las precipitaciones, principalmente encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas.
A través de sus redes sociales, la SGIRPC reiteró el llamado a la prevención: “Mantente informado”, mientras que el reporte meteorológico pidió a los habitantes permanecer atentos a la evolución de las condiciones durante la tarde y noche.
En caso de emergencia, la autoridad capitalina mantiene disponibles los números 911 y 55-5683-2222 para reportes.