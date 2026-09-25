Las lluvias tienden a debilitarse. Se espera que las condiciones para lluvias aún persistan el resto de la noche y parte de la madrugada del viernes en la Ciudad de México.

El Gobierno de la CDMX y su Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SGIRPC, decretó anoche alerta amarilla por “pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo” . El comunicado oficial informó que nueve alcaldías debían atacar el aviso y seguiremos las recomendaciones.

Las lluvias pronosticadas de 15 y 29 milímetros con caída de granizo que activaron la alerta amarilla en la noche del 24 de septiembre son las siguientes: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

Restricciones y recomendaciones ante la alerta amarilla SGIRPC CDMX

Gobierno de CDMX recomendó cerrar puertas y ventanas

El anuncio del Gobierno de CDMX con pronóstico de lluvias fuertes que puede generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas al igual que ramas, árboles y lonas, aún no ha cambiado de estado.

Recomendaciones de la SGIRPC en medio de la alerta amarilla:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar

Cierra puertas y ventanas

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua

Si sales de casa usa paraguas o impermeable

Persisten las lluvias moderadas a fuertes en la mañana del 25 de septiembre

El Gobierno de México y la SGIRPC informaron que la mañana de este 25 de septiembre la CDMX seguirá con “lluvias de moderadas a fuertes”, afectando principalmente las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan.

Las lluvias más débiles se presentarán en las siguientes alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco

“ Se espera que las condiciones para lluvias aún persistan el resto de la noche y parte de la madrugada del viernes en la Ciudad de México ”, indicó la SGIRPC.

Aviso meteorológico: huracán Polo se intensificó a categoría 5

Conagua anunció para este 25 de septiembre que el huracán Polo “se intensificó nuevamente a categoría 5 y se localiza a 430 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco” .

Pronósitoco de clima y precipitación acumulada viernes 25 de septiembre del 2026. CONAGUA

La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmaron que la nueva potencia del huracán Polo reforzará la fuerza de las lluvias en Jalisco, Sinaloa y Nayarit, fuertes en Colima y en zonas de Michoacán y Baja California Sur.

“Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, subrayan las autoridades competentes en el comunicado No. 33-26 del 25 de septiembre del 2026.