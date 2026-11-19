El cheesecake de durazno sin horno se presenta como una opción ideal para los días de calor, combinando frescura, cremosidad y un sabor irresistible. Esta receta fácil y rápida permite disfrutar de un postre delicioso sin complicaciones, perfecto para compartir con amigos o familia. Además, sus ingredientes accesibles la convierten en una alternativa económica para quienes buscan un dulce veraniego sin recurrir al horno.

La preparación es simple, mantiene el equilibrio entre la suavidad del queso crema y el sabor frutal de los duraznos. Al no requerir cocción, se transforma en una propuesta práctica, refrescante y versátil, ideal para cualquier reunión familiar o encuentro con amigos durante el verano.

Cómo hacer un cheesecake de durazno sin horno

Para prepararlo, se puede utilizar una Fuente redonda de vidrio templado de Hudson, apta para heladera y freezer, que favorece un enfriamiento uniforme de la preparación. Gracias a las propiedades del vidrio templado, el postre conserva mejor su forma y mantiene una presentación impecable al momento de servir.

Es importante contar con los ingredientes adecuados y respetar cada paso de la receta para lograr un resultado óptimo. Este cheesecake no solo es fácil de hacer, sino que también ofrece una textura suave, un sabor equilibrado y una presentación atractiva que suele conquistar a todos los comensales.

Foto: creada con IA por El Cronista. Fuente: Chat GPT

Ingredientes

200 g de galletitas tipo digestive

100 g de mantequilla derretida

400 g de queso crema

200 ml de crema de leche

120 g de azúcar

3 duraznos en almíbar (o frescos)

10 g de gelatina sin sabor

Jugo de 1 limón

¿Cuál es el procedimiento para preparar cheesecake de durazno?

El primer paso consiste en preparar la base. Para ello, se trituran las galletitas hasta obtener una textura similar al polvo y se mezclan con la mantequilla derretida. Luego, la preparación se distribuye sobre la base de la fuente y se presiona firmemente para formar una capa uniforme, compacta y estable. Se recomienda llevarla a la heladera mientras se prepara el relleno.

En un bol, se combinan el queso crema, la crema de leche, el azúcar y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea. Por otro lado, se hidrata la gelatina sin sabor en agua fría y, una vez lista, se calienta ligeramente hasta disolverla por completo. Luego se incorpora a la preparación principal para lograr una textura firme, sedosa y homogénea, evitando la formación de grumos.

Finalmente, los duraznos se cortan en trozos pequeños y se agregan a la mezcla. Todo el contenido se vierte sobre la base refrigerada y se alisa la superficie con una espátula. Después, el cheesecake debe permanecer en la heladera durante al menos cuatro horas o hasta alcanzar la consistencia deseada. Este proceso garantiza un postre estable, cremoso y de excelente presentación.

¿Cómo conservar el cheesecake adecuadamente?

Una vez que el cheesecake alcanza la consistencia ideal, puede conservarse en la heladera entre tres y cinco días. Para preservar su frescura, se recomienda cubrirlo con film alimentario o utilizar una tapa adecuada que lo proteja sin afectar su textura.

Si se desea potenciar la presentación, antes de servir puede decorarse con rodajas de durazno fresco o un poco de crema batida. Estos detalles aportan un toque colorido y aún más apetitoso al postre.

Un aliado práctico para preparar y servir este postre

Para quienes buscan facilitar la preparación de recetas frías como este cheesecake, una buena opción es contar con una fuente adecuada para refrigerar y presentar la preparación. La Fuente redonda de vidrio templado de 27 x 3,5 cm de Hudson Cocina resulta ideal gracias a su diseño resistente, funcional y apto tanto para heladera como para freezer. Su tamaño permite elaborar postres familiares y servirlos directamente en la mesa, conservando la temperatura y la forma del cheesecake hasta el momento de disfrutarlo.

En resumen, preparar un cheesecake de durazno sin horno es una alternativa práctica y deliciosa para los días de calor. Con ingredientes simples, una preparación sencilla y la ayuda de utensilios adecuados, este postre se convierte en una de las propuestas más tentadoras para compartir durante el verano.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.