El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la mañana de este miércoles una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afectará a seis departamentos del litoral y el suroeste del país.

La alerta comienza a regir a las 12 y alcanza a los departamentos de Colonia y Soriano, además de varias localidades de Flores, Paysandú, Río Negro y San José.

El organismo estimó una probabilidad de entre 50% y 75% de que el fenómeno se produzca, y prevé actualizar la advertencia a las 15.

Las tormentas pueden estar acompañadas de lluvias abundantes en períodos cortos, granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Fuente: EFE Alejandro García

Ante este tipo de fenómenos, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) recomienda, entre otras medidas, no refugiarse bajo árboles ni estructuras que puedan caer, evitar circular por zonas inundables, asegurar objetos que el viento pueda arrastrar y desconectar los aparatos eléctricos.

Las localidades afectadas:

✔️Colonia: todo el departamento.

✔️ Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

✔️ Paysandú: Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

✔️ Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.

✔️ San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.

✔️ Soriano: todo el departamento.