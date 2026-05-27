El Gobierno de Santa Fe continúa con la reparación y conservación de tres importantes corredores del norte provincial. Foto: Gobierno de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe confirmó una inversión que supera los $ 1.450 millones para llevar a cabo un plan de recuperación integral de tres rutas estratégicas en el norte provincial.

La propuesta se dirige a repavimentar tramos deteriorados, sellar baches y optimizar la infraestructura vial en áreas fundamentales para la producción y la vida diaria.

Cuáles son las rutas que serán repavimentadas

La decisión fue anunciada por la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro y se enmarca en una política de fortalecimiento de la obra pública vial.

El objetivo principal es garantizar la transitabilidad durante todo el año, incluso en contextos de lluvias intensas que suelen afectar seriamente a los caminos rurales y provinciales.

Son 280 kilómetros de rutas que se pondrán en valor, interviniendo distintos tramos. Foto: Gobierno de Santa Fe.

El detalle de los trabajos que se llevarán adelante

Al ser una de las provincias más extensas y de mayor importancia para el sector productivo del país, las rutas de Santa Fe tienen un flujo vehicular muy intenso, motivo por el cual se realizará una puesta a punto de las rutas 100s, 30 y 13, todas de índole provincial.

Las principales acciones incluyen:

Limpieza y desmalezado para mejorar la visibilidad y el escurrimiento.

Colocación de alcantarillas modulares y tubos de hormigón armado.

Extracción y distribución de suelo para consolidar la calzada y las banquinas.

Las intervenciones combinarán distintas tareas para lograr una mejora integral de las rutas.

En total, el plan prevé trabajos sobre unos 280 kilómetros. Las tareas incluirán acciones de reparación, conservación y mejoras estructurales pensadas para prolongar la vida útil de las calzadas y reducir el impacto del clima.

Las obras se concentrarán en la Ruta 100s, la Ruta 30 y la Ruta 13, todas consideradas ejes clave para la conectividad regional y la salida de la producción hacia corredores nacionales.

Qué argumentó el gobierno provincial

Desde el gobierno provincial señalaron que el deterioro acumulado de estos trazados exigía una intervención profunda. En muchos sectores, los baches y el mal escurrimiento del agua generan riesgos para la circulación y pérdidas económicas.

Uno de los problemas más significativos en la región norte es el impacto de las precipitaciones sobre las vías. En épocas de lluvias, diversos tramos quedan anegados o intransitables, lo que dificulta el acceso a escuelas, centros de salud y mercados.

Para abordar esta problemática, el plan incluye un importante componente hidráulico. Se llevarán a cabo la construcción de nuevas alcantarillas con el propósito de mejorar el drenaje y permitir que el agua escurra con mayor celeridad, evitando anegamientos prolongados.