Renuevan una autovía que une a una importante provincia con la Capital con una inversión de 500 millones de euros

La A-3, una de las principales autovías que conecta Madrid con Valencia y el Levante español, recibirá una renovación histórica. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado un ambicioso anteproyecto con un presupuesto base de licitación de 540,8 millones de euros (IVA incluido) para reformar integralmente unos 67 kilómetros de esta vía clave.

Esta inversión, una de las más elevadas en reformas de autovías existentes en España en los últimos años, busca modernizar un tramo que soporta un intenso tráfico diario y que llevaba años necesitando una actuación profunda debido al desgaste acumulado.

Renuevan una autovía que une a una importante provincia con la Capital con una inversión de 500 millones de euros Ministerio de Transporte

Los detalles del tramo que se renovará en la autovía

Los trabajos se centrarán en el tramo de la A-3 que comienza en el kilómetro 3,8 (justo donde deja atrás la M-30 de Madrid) y se extiende hasta el kilómetro 70,7, en el límite provincial con Cuenca. Además, se incluye el acondicionamiento de 12 kilómetros de la carretera nacional N-3, entre los puntos kilométricos 29 y 40,975.

Esta autovía representa una arteria vital para la movilidad entre la capital y la Comunidad Valenciana, así como para el tráfico hacia Cuenca y otras zonas del Levante. Su renovación integral llega en un momento clave para mejorar la seguridad, la fluidez y la comodidad de miles de conductores que la utilizan a diario.

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¿Cuáles son las mejoras que se realizarán en la A-3?

El anteproyecto contempla una actuación completa que abarca prácticamente todos los elementos de la infraestructura:

Rehabilitación integral del firme: se aplicará una nueva capa de rodadura en el tronco principal, vías de servicio, vías colectoras y ramales.

Reordenación de accesos y ampliación de bermas para aumentar la visibilidad y la seguridad.

Actuaciones en estructuras: rehabilitación de puentes y viaductos existentes, con posibles ampliaciones de tablero y ajustes de gálibo.

Mejora del drenaje y reposición de sistemas de contención.

Señalización completa: sustitución de la señalización vertical y repintado de marcas viales.

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS): instalación de paneles de mensajería variable, cámaras, estaciones de aforo y sistemas de lectura de matrículas. Se contempla también un nuevo carril especializado para transporte público.

Iluminación moderna: cambio de luminarias antiguas por tecnología LED.

Otras actuaciones: reasfaltado de la vía en determinados tramos y adecuación de paradas de transporte colectivo.

El contexto y la inversión para la nueva obra

Esta reforma supera en volumen otras actuaciones recientes en accesos a Madrid. Por ejemplo, en 2023 se destinaron 360 millones de euros a mejoras en cuatro autovías (A-1, A-2, A-4 y A-42) que sumaban 36 kilómetros. La A-3, con 540,8 millones para 67 km, representa un esfuerzo mayor en un solo corredor.

Aunque el anteproyecto ya ha sido aprobado (febrero 2026), aún falta desarrollar el proyecto constructivo definitivo antes de licitar las obras. Por el momento no hay fechas concretas de inicio, pero se espera que los trabajos avancen de forma progresiva.