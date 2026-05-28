Uno de los tramos viales más esperados en Córdoba ha quedado habilitado luego de años de obras: la nueva autovía sobre la ruta C-45. Esta conexión crítica tiene como finalidad mejorar la circulación en una región caracterizada por su notable crecimiento urbano y turístico.

El proyecto tiene como objetivo principal descomprimir el tránsito en una de las trazas más utilizadas, beneficiando tanto a los residentes como a los viajeros que se dirigen a diversos puntos del interior del país, especialmente durante las temporadas de alta demanda.

Cómo luce la nueva autovía en Córdoba

El último tramo inaugurado abarca 2,5 kilómetros y se une a los 7,5 ya en operación. A lo largo del recorrido se han añadido tres rotondas estratégicas, situadas al inicio del trayecto, en Falda del Cañete y en la zona de la Conae.

La obra conecta la autopista Córdoba–Carlos Paz con la ruta provincial 34, en la bajada de las Altas Cumbres y presenta una extensión total de 10 kilómetros, los cuales se llevaron a cabo en diversas etapas hasta su habilitación completa.

La inversión conjunta que transforma la infraestructura vial en Córdoba

El proyecto requirió una inversión total de 4.500 millones de pesos, de la cual 3.500 millones fueron proporcionados por Vialidad provincial, mientras que los 1.000 millones restantes correspondieron a la concesionaria Caminos de las Sierras.

En relación a la ejecución, parte de la traza fue desarrollada por la empresa concesionaria y el resto por el organismo vial provincial, en un esquema de colaboración que facilitó la finalización de la obra.

Mejoras en la circulación y seguridad en Córdoba

El proyecto incluirá nuevas intervenciones que tienen como objetivo mejorar la experiencia de circulación, tales como la construcción de 10 paradas para transporte público, tres pasarelas peatonales y la avimentación de calles colectoras.

Además, se contempla la instalación de iluminación general con 500 luces LED a lo largo de todo el trayecto, lo que fortalecerá la seguridad y consolidará este corredor como uno de los más relevantes de Córdoba.

Las ventajas para la circulación en el área

En los últimos años, el tránsito en la zona ha experimentado un aumento constante, lo que ha derivado en una creciente demanda vehicular. La nueva autovía tiene como objetivo reducir la congestión, optimizar los tiempos de viaje y incrementar la seguridad vial.

Además, la autopista tiene como propósito mejorar la conexión entre el centro del país y provincias del oeste como Mendoza y San Juan, junto con otras iniciativas de infraestructura vial que se están implementando por el gobierno de Córdoba.

Acelera el tránsito y potencia el desarrollo en Córdoba

Se planea un nuevo sistema de señalización que mejorará la seguridad vial en la zona. Además, se instalarán cámaras de vigilancia para monitorear el tráfico y reducir incidentes. La conectividad de la nueva autovía se ampliará con accesos a áreas comerciales y recreativas, impulsando el desarrollo económico local y atrayendo más turismo a la región.