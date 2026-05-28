Tras años de abandono, repavimentarán un puente clave en la circulación productiva y conexión de la región.

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El Gobierno de Santa Fe anunció la repavimentación del puente sobre el río Salado , ubicado en la Ruta Provincial N° 39, una traza estratégica para el norte santafesino.

La obra apunta a mejorar la seguridad vial y a garantizar una circulación más fluida en una zona clave para la producción agroindustrial y el transporte regional.

El puente, que conecta localidades y corredores productivos fundamentales, presentaba un marcado desgaste producto del paso del tiempo y del intenso tránsito pesado.

Esta situación generaba riesgos para conductores y complicaciones logísticas para el movimiento de mercaderías, especialmente en épocas de cosecha y alta demanda de transporte.

Una obra clave para la producción y la seguridad vial

La intervención contempla la repavimentación integral de la calzada del puente y sus accesos, con trabajos pensados para extender la vida útil de la estructura. Además de renovar la carpeta asfáltica, se prevé mejorar las condiciones de adherencia y drenaje, aspectos centrales para evitar accidentes y garantizar la transitabilidad durante todo el año.

La Ruta Provincial 39 cumple un rol esencial en la conexión entre el centro y el norte de la provincia de Santa Fe. Por ahí circulan diariamente camiones vinculados a la actividad agrícola, ganadera e industrial, además de vehículos particulares y transporte interurbano. Por eso, la puesta en valor del puente sobre el río Salado es vista como una inversión estratégica para la infraestructura vial santafesina.

Desde el sector productivo destacan que este tipo de obras impactan de manera directa en la competitividad regional:

Menores tiempos de viaje.

Reducción de costos logísticos.

Mayor previsibilidad en el transporte son algunos de los beneficios esperados una vez finalizados los trabajos.

Impacto regional y una deuda histórica

Durante años, el mal estado del puente fue motivo de reclamos por parte de vecinos, productores y transportistas. La falta de mantenimiento no solo afectaba la circulación diaria, sino que también condicionaba el desarrollo económico de una amplia zona del norte santafesino, que depende de rutas seguras y eficientes para integrarse a los principales mercados.

La repavimentación llega, así, como una respuesta a una demanda histórica y se enmarca en un plan más amplio de obras viales en Santa Fe. El objetivo es recuperar corredores estratégicos, fortalecer la conectividad territorial y acompañar el crecimiento de las economías regionales.

Una vez concluida la obra, se espera que el puente vuelva a cumplir plenamente su función como nexo fundamental entre localidades y como parte de un eje logístico clave.