Tras años de abandono, reconstruirán una histórica ruta clave en el ingreso a la Provincia.

El Acceso Este de Mendoza, en su tramo por Maipú, está a punto de vivir una transformación que muchos esperaban hace muchos años.

El Gobierno provincial confirmó la licitación de obras de reconstrucción total sobre la Ruta Provincial 22, una arteria clave para el ingreso a la provincia que conecta con la zona vitivinícola más importante de Cuyo.

El proyecto contempla la renovación completa del pavimento , la mejora del sistema de desagüe y la reconfiguración de algunos accesos que se encontraban en estado crítico.

Reconstruirán una histórica ruta clave en el ingreso a Mendoza

Los trabajos abarcan el sector más deteriorado del corredor vial, que une el departamento de Maipú con el Gran Mendoza.

Según la información oficial, la intervención incluye:

Fresado y repavimentación en los tramos con mayor deterioro estructural

Reconstrucción de banquinas y señalización horizontal y vertical

Mejoras en la red de desagüe pluvial para evitar inundaciones en temporada de lluvias

Reparación de alcantarillas y obras de arte existentes

El tramo intervenido es fundamental no solo para el tránsito vehicular cotidiano, sino también para el transporte de carga relacionado con la producción agroindustrial y vitivinícola de Maipú, uno de los departamentos con mayor actividad económica de la provincia.

Por qué esta ruta es estratégica para Mendoza

La Ruta Provincial 22 articula el ingreso desde el este provincial hacia el área metropolitana mendocina. Su deterioro afectó durante años tanto a los vecinos del departamento como a camiones y vehículos de carga que usan ese corredor como alternativa a la RN 7.

El estado del pavimento generó reiterados reclamos de municipios, cámaras de comercio y productores locales. En este contexto, la confirmación de las obras representa una respuesta concreta a una demanda.

Si bien aún no se precisó la fecha exacta de inicio de los trabajos ni el plazo de ejecución , la licitación ya está publicada y el proceso de adjudicación avanza. Vialidad Provincial de Mendoza es el organismo a cargo del seguimiento.

La intervención se suma a otras obras viales que el gobierno mendocino lleva adelante en distintos puntos de la red provincial durante 2025 y 2026.