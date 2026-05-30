Repavimentarán y extenderán una autopista clave que conecta la provincia de punta a punta.

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Vialidad Mendoza avanza a buen ritmo con la construcción de la Doble Vía del Este, la autopista que unirá el este provincial de norte a sur y que ya tiene un avance del 34,8% en su segunda etapa.

El organismo provincial ya comenzó a hormigonar las rotondas y retornos del segundo tramo, de 2,7 kilómetros, que corre entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro, en los departamentos de Junín y San Martín.

Qué obras están en marcha y qué viene después

La obra contempla cuatro puntos de acceso en este tramo: dos retornos para el cambio de sentido de circulación y dos rotondas que, además, habilitarán rutas transversales para mejorar la logística de la zona.

Repavimentarán y extenderán una autopista clave que conecta la provincia de punta a punta. Archivo.

La primera etapa, de 4 kilómetros, se inauguró en septiembre de 2025 entre calle Falucho, en Rivadavia, y la RP 60, en Junín.

El plan total prevé cuatro etapas:

Etapa 1: Rivadavia hasta RP 60, Junín. Habilitada en septiembre de 2025.

Etapa 2: RP 60 hasta carril Centro. En construcción con 34,8% de avance.

Etapa 3: Carril Centro hasta Ruta Nacional 7 . Casi 6 km, en proceso de licitación.

Etapa 4: Ordenador vial de conexión con la RN 7. Anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo el 1° de mayo.

Las etapas 2, 3 y 4 se financian con el Fondo de los 1.000 millones de dólares obtenido como resarcimiento por el daño que la promoción industrial histórica causó a las provincias vecinas de Mendoza.

Por qué esta obra es clave para el Este mendocino

La Doble Vía del Este conectará en forma directa los cinco departamentos del este provincial , una zona de alto dinamismo productivo.

El corredor mejora la circulación para los sectores vitivinícola, frutícola y olivícola, que tienen intercambio permanente entre San Martín, Junín y Rivadavia.

En términos de seguridad vial, la separación de calzadas elimina los puntos de conflicto más frecuentes en las rutas bidireccionales de la región.

La obra también impacta en la plusvalía de los inmuebles linderos al corredor y en la conectividad transversal con rutas que hoy tienen acceso limitado.

Cuando esté completa, la Ruta Provincial 66 funcionará como la columna vertebral del tránsito este mendocino, desde Rivadavia hasta la RN 7.