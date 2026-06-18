Paro confirmado | Docentes anunciaron la medida de fuerza y los alumnos no tendrán clases este jueves 18 de junio

Este jueves 18 de junio hay paro docente en la provincia de Buenos Aires. La medida fue convocada por la Lista Multicolor de Suteba, la facción disidente de la conducción oficial del sindicato, en el marco de una Jornada Nacional de Lucha impulsada por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP).

La decisión fue adoptada en un plenario virtual con delegados de 30 distritos y el respaldo de más de 5.500 docentes que votaron a favor de la medida de fuerza.

Por qué paran y qué reclaman los docentes

El principal reclamo es la reapertura urgente de la paritaria salarial. Los sectores convocantes exigen un salario inicial de $1.500.000 y un Salario Mínimo, Vital y Móvil Docente de $2.879.877, monto que surge de los parámetros del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Además, la plataforma de reclamos incluye:

Actualización mensual de haberes por inflación.

Mejoras en las prestaciones de la obra social IOMA.

Defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) y las jubilaciones docentes.

Soluciones ante el pluriempleo generado por el atraso salarial.

Mayor presupuesto para infraestructura escolar.

Garantías ante situaciones de violencia e inseguridad en las escuelas.

La protesta se da en un contexto de negociación paritaria abierta entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que hasta el momento no arrojó una propuesta concreta de aumento.

Qué pasa en Mar del Plata y cómo afecta a las escuelas

En Mar del Plata, docentes y referentes del sector prevista una movilización hacia la sede del Consejo Escolar de General Pueyrredon.

El impacto en las aulas, sin embargo, es dispar. Como se trata de un paro convocado por la oposición interna de Suteba y no por la conducción oficial, la adhesión varía según cada establecimiento. En algunas escuelas las actividades se suspendieron total o parcialmente, mientras que en otras el dictado de clases se desarrolla con normalidad.

Un fallo del Tribunal del Trabajo Nº5 de La Plata establece que estas medidas deben ser reconocidas como paros y no computadas como faltas injustificadas para el personal docente que adhiera.

Se recomienda a padres y madres consultar directamente con cada escuela para confirmar el estado de las clases en el turno correspondiente.