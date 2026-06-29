Con julio a punto de comenzar, millones de familias ya organizan sus planes para las vacaciones de invierno. En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano publicó el calendario escolar con las fechas confirmadas para todas las jurisdicciones del país.

Este año hay una particularidad: seis provincias serán las primeras en iniciar el receso invernal.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe comenzarán sus vacaciones el lunes 6 de julio y las extenderán hasta el viernes 17 , una semana antes que la mayoría de las provincias.

En qué provincias del país las vacaciones de invierno comenzaran antes de tiempo

La división del receso escolar en distintas etapas no es una decisión arbitraria: responde a criterios logísticos, climáticos y de organización turística que el sistema educativo viene aplicando desde hace años.

Al escalonar los períodos de descanso, se busca distribuir el flujo de turistas internos, evitar la saturación de los principales destinos de nieve y montaña, y garantizar que las familias de distintas regiones puedan planificar sus vacaciones con mayor comodidad.

En el caso del primer bloque —Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe—, la anticipación de una semana con respecto a la mayoría del país les permite a estas comunidades acceder a los destinos turísticos con menor saturación y, en muchos casos, con mejores precios.

Además, al retomar las clases el lunes 20 de julio, estas provincias cierran su receso justo cuando el bloque bonaerense recién está comenzando el suyo.

Seis provincias comenzarán las vacaciones de invierno una semana antes que el resto del país. ChatGPT - creada con IA

El mapa completo: quién descansa y cuándo en todo el país

El calendario escolar dividió el receso invernal en tres bloques bien definidos a nivel nacional:

Del 6 hasta el 17 de julio : Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Retomarán clases el lunes 20 de julio .

Del 13 al 24 de julio. Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Retomaran clases el lunes 27 de julio.

Del 20 al 31 de julio. Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Retomaran clases el lunes 3 de agosto.

Qué pasa con las escuelas de zonas especiales y el resto del ciclo lectivo

No todas las instituciones educativas se rigen exactamente por el mismo cronograma. Existen escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE), especialmente en zonas patagónicas con condiciones climáticas extremas, que cuentan con calendarios diferenciados aprobados por los respectivos Consejos Provinciales de Educación.

En estos casos, el receso puede tener mayor duración o comenzar en fechas distintas a las establecidas en el calendario general.

En cuanto al ciclo lectivo 2026 en su totalidad, la gran mayoría de las provincias arrancaron clases en marzo y proyectan el cierre del año escolar para diciembre. Esto significa que las vacaciones de invierno representan la pausa central del calendario antes de afrontar el segundo semestre, que suele concentrar los exámenes más importantes y los cierres de trimestre.

Desde el Ministerio de Capital Humano se recomienda a docentes, familias y estudiantes estar atentos a las comunicaciones oficiales de cada jurisdicción, ya que cualquier modificación puntual —por ejemplo, ante emergencias climáticas o días de paro— puede ajustar las fechas del receso a nivel provincial o municipal