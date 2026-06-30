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Trenes Argentinos oficializó un nuevo recorrido que conectará Retiro con Junín. En su recorrido, los trenes transitarán los barrios de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred y los vagones tendrán aire acondicionado baños y coche comedor.
Cómo será el nuevo recorrido de Trenes Argentinos
Operará con frecuencia diaria. Desde la Ciudad las formaciones ferroviarias partirán a las 18:15 para completar el recorrido hacia el noroeste del conurbano en poco más de 90 minutos. Llegará a José C. Paz a las 19:16, a Pilar a las 19:36, a Manzanares a las 19:46 y a Dr. Cabred a las 19:53.
Desde la Provincia, el tren sale de Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52. Las paradas intermedias son Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con paso por Sáenz Peña a las 7:06. La llegada a la terminal porteña se produce a las 7:28. Los domingos y feriados, el horario se corre: la salida desde Dr. Cabred es a las 6:14 y el arribo a Retiro a las 7:49.
En la misma línea, se sumó una parada en Cortines (partido de Luján). Partiendo de Buenos Aires se detendrá ahí a las 20:05, mientras que regresando a Retiro pasará a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 los domingos.
Qué valor tiene el boleto en el tren a Junin
Tendrán un valor de entre $ 2.100 y $ 4.700, con variaciones según el día de la semana y la clase elegida: primera clase o pullman. Las entradas pueden comprarse de forma anticipada por el sitio web o en las mismas boleterías habilitadas.