Se termina la espera: inauguran un nuevo recorrido de un tren que une CABA con el Conurbano.

Trenes Argentinos oficializó un nuevo recorrido que conectará Retiro con Junín. En su recorrido, los trenes transitarán los barrios de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred y los vagones tendrán aire acondicionado baños y coche comedor.

Cómo será el nuevo recorrido de Trenes Argentinos

Operará con frecuencia diaria. Desde la Ciudad las formaciones ferroviarias partirán a las 18:15 para completar el recorrido hacia el noroeste del conurbano en poco más de 90 minutos. Llegará a José C. Paz a las 19:16, a Pilar a las 19:36, a Manzanares a las 19:46 y a Dr. Cabred a las 19:53.

Tendrán un valor de entre $ 2.100 y $ 4.700 (Fuente: archivo).

Desde la Provincia, el tren sale de Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52. Las paradas intermedias son Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con paso por Sáenz Peña a las 7:06. La llegada a la terminal porteña se produce a las 7:28. Los domingos y feriados, el horario se corre: la salida desde Dr. Cabred es a las 6:14 y el arribo a Retiro a las 7:49.

En la misma línea, se sumó una parada en Cortines (partido de Luján). Partiendo de Buenos Aires se detendrá ahí a las 20:05, mientras que regresando a Retiro pasará a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 los domingos.

Qué valor tiene el boleto en el tren a Junin

Tendrán un valor de entre $ 2.100 y $ 4.700, con variaciones según el día de la semana y la clase elegida: primera clase o pullman. Las entradas pueden comprarse de forma anticipada por el sitio web o en las mismas boleterías habilitadas.