Las instituciones educativas ajustarán sus actividades por el próximo puente festivo nacional.

Confirmado | Declaran feriado el lunes 17 de agosto y los ciudadanos suman 2 días de asueto y 2 findes XL

Las autoridades educativas confirmaron que las escuelas y colegios públicos y privados suspenderán clases el lunes 17 de agosto en todo el país, fecha en la que se celebrará el próximo festivo nacional . La jornada dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días .

La suspensión de actividades académicas se aplicará en la mayoría de instituciones educativas del territorio nacional, mientras las secretarías de educación y los establecimientos ajustan sus cronogramas de acuerdo con el calendario oficial de festivos.

¿Por qué no habrá clases el próximo lunes 17 de agosto?

El lunes 17 de agosto será festivo por la Asunción de la Virgen, celebración religiosa que en Colombia se traslada al lunes siguiente mediante la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani.

Confirmado por Educación: cierran todas las escuelas y suspenden las clases en todo el país. ChatGPT - creada con IA

Aunque la fecha litúrgica corresponde al 15 de agosto, la norma permite moverla al lunes más cercano para conformar puentes festivos. Por esa razón, los estudiantes tendrán descanso desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.

Esta medida aplica a nivel nacional y hace parte del calendario oficial de días festivos del país.

¿Qué instituciones educativas suspenden clases el 17 de agosto?

La suspensión de clases cobija, en términos generales:

colegios oficiales,

colegios privados,

instituciones de educación básica y media,

gran parte de las instituciones técnicas y algunas universidades que se rigen por el calendario de festivos nacionales.

Cada establecimiento puede definir actividades administrativas internas, pero la jornada académica para estudiantes se suspende por tratarse de un día festivo reconocido por la ley colombiana.

¿Habrá clases el martes 18 de agosto?

Sí. Salvo disposiciones particulares de cada institución educativa, las actividades académicas se reanudarán con normalidad el martes 18 de agosto.

Los colegios y escuelas retomarán sus horarios habituales una vez finalice el puente festivo.

¿También cierran bancos y oficinas públicas el 17 de agosto?

Sí. Al tratarse de un festivo nacional, las entidades públicas suspenden atención al público y los bancos ajustan su operación conforme al calendario oficial.

Algunas entidades financieras mantienen disponibles canales virtuales y cajeros automáticos, mientras que los servicios presenciales suelen retomarse el día hábil siguiente.

¿Qué sectores seguirán funcionando durante el festivo?

Aunque las escuelas estarán cerradas, varios sectores continuarán operando con normalidad, entre ellos:

salud,

seguridad,

transporte,

hotelería,

restaurantes,

comercio esencial.

Estos servicios mantienen atención debido a la naturaleza de sus actividades y a la alta movilidad que suele registrarse durante los fines de semana largos.

¿Qué festivos quedan después del 17 de agosto?

Tras el puente de agosto, el calendario nacional de 2026 incluye los siguientes festivos: