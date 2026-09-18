Durante décadas, invertir en ladrillos estuvo asociado a comprar una propiedad completa. El inversor elegía un departamento, una cochera, un lote o un local y pasaba a ser titular de ese inmueble. En 2026, el mercado de capitales argentino incorporó una alternativa concreta para participar de negocios inmobiliarios mediante cuotapartes de un fondo cerrado .

Se trata del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario REIT Ciclo Nova, registrado ante la CNV bajo el número 1942. Su reglamento fue aprobado por el organismo mediante resoluciones de mayo de 2026.

La sociedad gerente es Ciclo Nova Asset Management S.A., anteriormente denominada IEB S.A., y la sociedad depositaria es Banco Comafi S.A.

Por qué surge esta alternativa a comprar un inmueble

Según su documentación, el REIT Ciclo Nova está diseñado para canalizar el dinero de los inversores hacia operaciones inmobiliarias pensadas, sobre todo, para generar renta.

El reglamento indica que el objetivo es hacer crecer el patrimonio del fondo invirtiendo en inmuebles y otorgando créditos para comprar o desarrollar activos inmobiliarios. Esto no implica que ese objetivo se vaya a cumplir en todos los escenarios ni que la renta esté garantizada

Qué cambia frente a comprar una propiedad

En vez de comprar un departamento entero, el inversor suscribe cuotapartes de un vehículo colectivo. De esta forma, participa de operaciones que elige y administra la sociedad gerente, junto con los administradores inmobiliarios que se designen, sin tener control directo sobre cada activo.

Los riesgos son los mismos que los de cualquier inversión inmobiliaria

El capital queda atado a un plazo, el resultado depende de cómo funcionen los activos y salir puede llevar tiempo. La diferencia es que esta inversión está organizada dentro de un fondo regulado, con documentación pública y reglas fijadas de antemano.

Aun así, estar regulado no elimina los riesgos ni garantiza la recuperación del capital.

Cómo funciona la emisión y la suscripción de cuotapartes

El fondo emite cuotapartes de una sola clase y puede sacar distintos tramos hasta un monto máximo autorizado. El reglamento fija un piso de $10.000 millones y un techo de hasta $1 trillón para toda la emisión, mientras que el primer tramo se movería entre $10.000 millones y $100.000 millones.

Cabe aclarar que esos números son los del fondo en su conjunto, no lo que aporta cada inversor.

La suscripción se hace en pesos, y se tramita a través de los agentes colocadores en el sistema de colocaciones primarias de BYMA.

Cumplir con el mínimo habilita a pedir cuotapartes, pero cuánto termina recibiendo cada inversor depende de la demanda total: si hay sobresuscripción, se puede recibir menos de lo pedido. Una vez colocadas las cuotapartes, el dinero pasa a administrarse dentro del fondo.

Qué puede comprar el fondo con esa plata

El REIT Ciclo Nova tiene que invertir entre el 75% y el 100% de su patrimonio en lo que el reglamento llama “inversiones elegibles”. Ahí entran participaciones en fideicomisos inmobiliarios que generan renta, obligaciones negociables y otros títulos de deuda destinados al desarrollo inmobiliario, participaciones en sociedades del rubro, derechos reales sobre inmuebles, y contratos de locación, leasing u otros derechos vinculados a propiedades.

También puede prestar plata para comprar o desarrollar inmuebles, con un tope del 50% del patrimonio del fondo para ese tipo de créditos, que pueden ir a personas, empresas, fideicomisos u otros vehículos privados, según la política crediticia que fije la gerente.

¿Qué tipo de inmuebles busca?

El reglamento apunta a unidades en edificios, clubes de campo, barrios cerrados, oficinas y locales comerciales, ya sean terminados, reciclados o casi listos . Sobre esos activos, el fondo puede hacer refacciones, remodelaciones o ampliaciones.

Cuotapartes

El inversor recibe cuotapartes que representan una copropiedad sobre el patrimonio del fondo. Comprar cada inmueble, administrar los alquileres y elegir las propiedades queda en manos del fondo, no del inversor individual.

El patrimonio del fondo está separado del patrimonio de la sociedad gerente, de la depositaria y de los propios cuotapartistas. Los pagos a los inversores salen únicamente de los activos del fondo.

La ganancia (o la pérdida) puede venir de la renta de los inmuebles, de que suban de valor, de la venta de inversiones, o de los intereses y recuperos de los créditos que otorgó el fondo. En criollo: no hay un rendimiento fijo prometido; todo depende de cómo les vaya a esos activos y de las condiciones del mercado.

El prospecto advierte que, en escenarios adversos, el inversor puede perder hasta el 100% del capital invertido.

El fondo dura 10 años desde que se emite e integra el primer tramo. La gerente puede proponer estirar ese plazo, pero la decisión final la tiene que aprobar una asamblea extraordinaria de cuotapartistas.

¿Se puede vender antes? La negociación en BYMA

Las cuotapartes cotizan en BYMA, y se colocan a través del sistema de colocaciones primarias del mercado. Se pueden negociar en múltiplos de $1.000.

Eso abre la puerta a venderlas antes de que termine el plazo, pero solo si aparece un comprador en ese momento. Que se desarrolle un mercado secundario activo y que las cuotapartes tengan liquidez depende de las condiciones del mercado en general, algo que está fuera del control de la gerente y de la depositaria.

Cuánto cuesta invertir en este fondo

La sociedad gerente cobra un honorario anual de hasta el 1,5% del patrimonio neto del fondo (más IVA si corresponde), y puede sumar un honorario de éxito de hasta el 5% anual bajo ciertas condiciones.

La depositaria cobra un 0,18% anual sobre el patrimonio neto. Los administradores inmobiliarios y el asesor independiente pueden cobrar, entre todos, hasta un 2,5% anual. Y hay una comisión de colocación y organización de hasta el 2% de lo colocado en cada tramo, más IVA.

Todo eso (gastos ordinarios, honorarios y costos) tiene un techo anual: 4,48% más IVA, o hasta 9,48% más IVA si se aplica el honorario de éxito.

Estos porcentajes son específicos de este fondo, no se pueden extrapolar a todos los FCI Cerrados Inmobiliarios.

Los riesgos que hay que tener presentes

El propio REIT Ciclo Nova reconoce como variables de riesgo:

el rendimiento del fondo

que las inversiones se concreten y cómo rindan

la liquidez de los activos

que se forme (o no) un mercado secundario

la liquidez de las cuotapartes

la posibilidad de recuperar el capital invertido

El prospecto es directo: el inversor puede perder hasta el 100% del capital que puso. También menciona riesgos ligados a la economía argentina, la inflación, cambios regulatorios, los precios de los inmuebles, los contratos de alquiler, la morosidad de los créditos, juicios, conflictos de interés y los pocos antecedentes operativos de la sociedad gerente en este tipo de vehículos.

Por eso, este tipo de inversión solo debería considerarse dentro de una cartera diversificada y con dinero que el inversor esté dispuesto a arriesgar.

Además, al estar concentrada en el rubro inmobiliario, la cartera tiene una diversificación limitada: si bajan los precios, cae la renta o se demora la venta de los activos, el valor del fondo se puede ver afectado.

Qué mirar antes de invertir en un FCI Cerrado Inmobiliario

En el caso puntual del REIT Ciclo Nova, la documentación te permite chequear:

quién administra el fondo

quién es la depositaria

que el plazo es de 10 años

que se integra en pesos

que el mínimo de suscripción informado es de $1.000

qué activos puede comprar

que puede prestar hasta el 50% del patrimonio en créditos inmobiliarios

qué honorarios y comisiones cobra

cómo se van publicando las inversiones

en qué condiciones se pueden negociar las cuotapartes

qué riesgos reconoce el prospecto

qué información se publica en la AIF y en BYMA

El hecho de que la CNV haya autorizado el fondo significa que cumple con los requisitos normativos, no que garantice ningún rendimiento. La recuperación del capital depende, por completo, de cómo le vaya al fondo .

Una alternativa concreta, con límites concretos

Los FCI Cerrados Inmobiliarios ofrecen una forma distinta de ingresar en el mercado inmobiliario. En este caso, se puede entrar desde $1.000 nominales, con una estructura de oferta pública, dejando la selección de los activos en manos de la sociedad gerente.

La otra cara de la moneda

En vez de un departamento, el inversor tiene cuotapartes, los inmuebles los administra el fondo, la renta varía según cómo funcionen los activos, recuperar el dinero está sujeto a los plazos y mecanismos del reglamento. También, es necesario asumir los costos, las decisiones de gestión, la evolución de los activos y las condiciones del mercado.

Conocer la herramienta no reemplaza leer la letra chica

El reglamento y el prospecto son los que dicen, en detalle, qué se puede hacer con el dinero, qué derechos tiene el cuotapartista, cómo se calcula el valor de la inversión y cuánto se paga por la administración .

Es clave que cada inversor lea la documentación oficial del fondo y, si lo considera necesario, consultar a un asesor profesional antes de tomar la decisión.