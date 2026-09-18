De comprar un departamento a comprar una fracción de un edificio: la nueva forma de invertir en inmuebles en Argentina
Los Fondos Comunes de Inversión Cerrados Inmobiliarios permiten acceder de manera colectiva e indirecta a activos y proyectos de real estate, con un capital potencialmente menor al necesario para comprar una propiedad completa.
La licitación de fondos del FGS modificó las condiciones del mercado y llevó a varios bancos a reducir el costo de sus préstamos. Con tasas que en la mayoría de los casos ya se ubican por debajo del 7,5%, crecen las consultas y el interés por acceder a una vivienda mediante crédito hipotecario.