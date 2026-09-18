El 21 de septiembre está instalado en el calendario argentino como el día en que llega la primavera.

Cada año, parques y plazas se llenan de estudiantes, reuniones y festejos, mientras comienzan a sentirse los cambios propios de la nueva estación. Pero, desde el punto de vista astronómico, en 2026 la primavera llegará un día después.

El dato surge del calendario de equinoccios y solsticios del Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP), que utiliza la Hora Oficial Argentina (UTC-3).

Primavera 2026: ¿Cuándo empieza oficialmente en Argentina?

La primavera 2026 comenzará el martes 22 de septiembre a las 21:05 en Argentina.

Ese instante corresponde al equinoccio de primavera en el hemisferio sur. En Tiempo Universal Coordinado (UTC), el fenómeno ocurrirá a las 00:05 del miércoles 23 de septiembre.

La diferencia entre ambas fechas explica una de las confusiones más habituales: el 21 de septiembre es una fecha tradicional, mientras que el inicio astronómico depende de la posición de la Tierra respecto del Sol.

¿Por qué la primavera no empieza siempre el 21 de septiembre?

Gemini IA.

La razón está en que las estaciones astronómicas no tienen una fecha fija en el calendario.

El comienzo de la primavera está determinado por el momento exacto en que ocurre el equinoccio de septiembre.

Como la duración del año astronómico no coincide exactamente con la duración del año del calendario gregoriano, ese fenómeno puede producirse en distintos días y horarios.

Según la explicación del Servicio de Hidrografía Naval, el año trópico dura aproximadamente 365,2422 días solares medios, mientras que el año promedio del calendario gregoriano tiene una duración ligeramente diferente. Esa pequeña diferencia hace que el momento de los equinoccios y solsticios se desplace de un año a otro.

Por eso, aunque la costumbre argentina haya asociado históricamente la primavera con el 21 de septiembre, la fecha astronómica puede variar el 21, 22 o 23 de septiembre, dependiendo del año y del horario en que se produzca el equinoccio.

¿Qué es el equinoccio de primavera y qué ocurre ese día?

El equinoccio es uno de los cuatro momentos del año que se utilizan para determinar el comienzo astronómico de las estaciones.

Ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste, una proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste. En los equinoccios, la iluminación solar se distribuye de manera particular entre ambos hemisferios.

La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y suele traducirse como “noche igual”, en referencia a la duración similar entre el día y la noche alrededor de este fenómeno.

Pero esto no significa que en todos los puntos del planeta haya exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad. La duración real del día depende también de la ubicación geográfica, de la atmósfera y de la forma en que se calculan la salida y la puesta del Sol.

21 de septiembre: por qué se celebra la primavera aunque todavía sea invierno

Aunque astronómicamente la estación comenzará el 22 de septiembre, el lunes 21 seguirá siendo una fecha especial para millones de argentinos.

Ese día se celebra tradicionalmente el Día de la Primavera y también el Día del Estudiante , dos acontecimientos que quedaron asociados durante décadas.

La celebración popular, por lo tanto, no depende del instante exacto del equinoccio. Se trata de una convención cultural y social que permanece fija el 21 de septiembre, independientemente de la fecha en que se produzca el cambio astronómico.