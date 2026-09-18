Este año vencen más de $100 billones de deuda: cuáles serán los bonos ganadores

El riesgo país se aleja cada vez más de los 500 puntos. Este viernes trepó a 525 unidades, reflejando un escenario global más adverso, que condiciona la emisión de bonos en dólares en la plaza local. El indicador elaborado por JP Morgan acumula una suba de 36 unidades en la última semana, que inició en 489 puntos.

El Bonar 2029, que no fue ofrecido en las últimas dos licitaciones, tendrá que esperar a que se disipen los nubarrones en el mercado financiero.

Los bonos soberanos can hasta 0,85% en Wall Street, mientras que retroceden hasta 0,9% en la plaza local.

Las acciones argentinas también operan en rojo. Los ADR caen hasta 6% en Wall Street, liderados por Central Puerto. En tanto, el Merval baja 0,6% medido en dólares en la Bolsa argentina y se ubica en los u$s 1909.

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