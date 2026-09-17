El presidente Yamandú Orsi recordó ayer que la posición “histórica” de Uruguay es apoyar el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas y negó un supuesto planteo de Gran Bretaña de construir un cable submarino desde las islas hasta Uruguay.

El medio argentino El Diario AR informó, días atrás, que el gobierno del Reino Unido inició los trabajos para la instalación de un cable submarino entre Malvinas y Uruguay, y que un barco de la empresa Fugro realiza tareas de prospección de suelo.

A mediados de agosto y principios de setiembre de este año, el buque de investigación Fugro Supporter, de la empresa holandesa homónima, especializada en geodatos y estudios del lecho marino, ancló en Montevideo antes de partir hacia las islas Malvinas, de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Puertos (ANP), según publicó El Diario AR.

En junio, el portal OpenFalklands informó que el buque estuvo en el mes de mayo cerca de la base militar Mare Harbour con el objetivo de instalar un cable submarino hasta Uruguay.

Sin embargo, el presidente Orsi negó rotundamente que Uruguay tenga relación con esto. “Jamás, nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo, no se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada”, dijo el mandatario ayer en rueda de prensa.

“Hay una empresa norteamericana que está trabajando pero no pensando en Malvinas como punto de enlace, o sea que es una noticia falsa”, sentenció Orsi.

“Es histórica la posición de Uruguay y nos mantenemos. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los países, pero este tema del cable o de fibra, es un error, por decirlo de alguna manera, y hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas”, aseguró el presidente.

La marcha de la economía y los viajes

La economía uruguaya registró una caída en el segundo trimestre del año, según los datos del PIB publicados el martes por el Banco Central del Uruguay.

Orsi dijo que “el 0,5% de PIB por debajo era previsible, fundamentalmente afectado por la actividad productiva, la ganadería o el agro que se vio perjudicado por el tema de la sequía”.

El mandatario relató que el próximo año viajará a Japón y a India, dos países que son “muy importantes” para Uruguay por su mercado.

En ese sentido, destacó la próxima apertura de una embajada de la India en Montevideo, y señaló que tendrá “una delegación grande”.

“La señal que da la India al poner una embajada en Uruguay es fuerte, estamos hablando de 1.300 millones de habitantes o más”, resaltó.