Combinar azúcar y bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

Luchar contra plagas como las cucarachas es un desafío frecuente en los hogares, especialmente cuando se busca evitar el uso excesivo de productos químicos.

En ese contexto, la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar puede ayudar a reducir la presencia de estos insectos en distintos sectores de la casa.

¿Para qué podría servir esta mezcla?

La mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar puede ser usada como un método casero para controlar la presencia de cucarachas en el hogar.

Combinar azúcar y bicarbonato de sodio: para qué sirve.

El azúcar funcionaría como cebo y atraería a los insectos, mientras que el bicarbonato es el activo que debe ser ingerido para que el método funcione.

Este truco funcionaría particularmente en zonas donde circulan los insectos, como debajo de la bacha, en grietas y en sectores oscuros donde se acumula la humedad.

Combinar azúcar y bicarbonato de sodio: para qué sirve. Representación creada con IA

¿Cómo funciona este truco casero?

Para que el truco ayude a controlar las plagas, la cucaracha debe ingerir la preparación. Una vez dentro de su sistema, el bicarbonato participaría en reacciones que generan dióxido de carbono y provocaría daños internos en el insecto.

Es una alternativa económica, sencilla y fácil de preparar con ingredientes habituales del hogar.

Para prepararla, solo hará falta mezclar partes iguales de azúcar y bicarbonato de sodio. Luego, colocarlo en tapas de botellas en lugares donde haya mayor circulación de insectos.