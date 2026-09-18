Antes de preparar un asado, hay un paso fundamental que muchas veces queda relegado: limpiar la parrilla. Una de las alternativas caseras consiste en utilizar medio limón directamente sobre los fierros calientes para remover parte de la suciedad acumulada.

La técnica se aprovecha especialmente cuando la parrilla ya tomó temperatura y debajo tiene una capa de brasas. El calor ayuda a ablandar los restos de grasa mientras el jugo del limón entra en contacto con la superficie.

Para qué sirve frotar limón en la parrilla

La suciedad acumulada puede afectar al sabor final del asado. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

El principal objetivo es aflojar la grasa y los residuos de alimentos que quedaron pegados después de una cocción anterior. La acidez del limón puede contribuir a desprender parte de esa suciedad y hacer más sencilla su remoción.

Además, al trabajar sobre los fierros calientes, los restos adheridos se encuentran menos endurecidos que cuando la parrilla ya está completamente fría.

Cómo hacerlo antes de poner la carne

Primero hay que encender el fuego y esperar a que los fierros alcancen una temperatura elevada, con las brasas ya formadas debajo.

Luego se corta un limón por la mitad y se lo frota sobre las distintas varillas , ejerciendo una presión moderada. Para evitar quemaduras, es conveniente utilizar una pinza o herramienta adecuada para manipularlo.

Después, se pueden retirar los restos que se hayan desprendido utilizando un cepillo apropiado o un papel húmedo, antes de colocar los alimentos.

¿Qué hay que tener en cuenta al hacer esto?

Esta técnica puede servir como mantenimiento previo al asado, pero no sustituye una limpieza profunda cuando existe una acumulación importante de grasa carbonizada o suciedad.

Por eso, el limón funciona mejor como un complemento para preparar la superficie justo antes de cocinar y mantener los fierros en mejores condiciones.

También es importante evitar que queden restos de suciedad o partículas sueltas sobre la superficie donde se colocará la carne.